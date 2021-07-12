مناقشة بحوث طلابية واقامة مهرجان كلية الادارة الصناعية وورشة عن النشر في المستوعبات العالمية

جامعة البصرة للنفط والغاز

البصرة ـ سعدي السند:

يواصل مكتبنا في البصرة متابعة أنشطة وفعاليات كليات جامعة البصرة للنفط والغاز ومراكزها العلمية بالتعاون والتنسيق مع الزملاء في علاقات واعلام الجامعة .

بحوث تخرج الدفعة الاولى لطلبة كلية الادارة الصناعية

فقد نظمت كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز المؤتمر السنوي الأول لمناقشة بحوث تخرج طلبة قسم إدارة وتسويق النفط والغاز وهي الدفعة الأولى لخريجي هذه الكلية ، وجاء المؤتمر تحت شعار (مستقبل صناعة النفط والغاز في ظل تداعيات كوفيد-19) وبرعاية من رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي ، وباشراف عميد كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز الدكتور سامي هاشم الساعدي ، وافتتحت فعاليات المؤتمر بايات من الذكر الحكيم ثم الاستماع للنشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق ، وادار عرافة افتتاح المؤتمر المدرس المساعد فاطمة هادي احمد.

واكد رئيس الجامعة في كلمة الافتتاح على ان كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز ستخرج اول دفعة متخصصة بمجال تسويق النفط والغاز وهي الأولى من نوعها على مستوى العراق .

وتابع : يتم مناقشة هذا اليوم 23 بحثاً علمياً هي نواة مهمة لمناقشة مستقبل صناعة النفط والغاز في العراق وبخاصة في ظل الازمة الأخيرة وتفشي الوباء وتقديم اهم المعالجات لتدعيم قطاع النفط والغاز بوصفه العصب الرئيس لاقتصاد البلد مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالموضوعات التي تتعلق بالغاز واهمية الاهتمام بالبحث العلمي الذي يسهم بحل مشكلات صناعة النفط والغاز ،

بدوره أشار عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز الدكتور سامي الساعدي على ان المؤتمر ضم أربعة جلسات وجرت الفعاليات في اكثر من قاعة وبمشاركة خبراء واكاديميين مختصين قدموا الملاحظات العلمية القيمة لطلبتنا والذين قدموا هم الاخرين بحوثاً علمية رصينة ترتقي لتكون نواة حقيقية لدراسات علمية قادمة لمعالجة كل مشكلات قطاع النفط والغاز،

وكانت الجلسة الافتتاحية برئاسة ( ا.د.نبيل جعفر المرسومي) ومقرر الجلسة المدرس هيلين نعمة حطاب المالكي والمناقش الدكتور سامي هاشم الساعدي ، وفيها تم مناقشة بحوث الطلبة (اديان عادل جمعة ، سجود عبدالكريم كاظم ، ليلى حسن ، ميسون حسين خضير) ثم توزعت جلسات المؤتمر بواقع اربع جلسات كل جلسة يتم مناقشة بحوث الطلبة على قاعتين مختلفتين وضمن محاور علمية متنوعة تتعلق بمستقبل صناعة النفط والغاز.

واوصت اللجان المشرفة بالسعي لتطبيق الشعار الذي رفعته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات في خدمة المجتمع ) من خلال تنويع مصادر وادوات البحث بما ينسجم مع متطلبات المجتمع، وضرورة العناية ببحوث تدعيم القطاع النفطي وبخاصة التركيز على قضايا انتاج الغاز وتصديره ، واهمية وضع الحلول العملية التطبيقية للمشكلات التي تواجه القطاع النفطي ولاسيما الفنية منها وتعزيز المجالات التسويقية للنفط والغاز وبخاصة قضايا النقل البحري للنفط وغيرها ، واهمية تحقيق التنويع الاقتصادي بدلاً من الاعتماد فقط على النفط لتوليد الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الإيرادات العامة .

وفي ختام المؤتمر تم تكريم السادة المناقشين لجهودهم العلمية في تقديم الملاحظات والتصويبات العلمية التي اسهمت في انجاح فعاليات المؤتمر

اذ تم تكريم المناقشين من خارج الكلية وهم كل الدكتور نبيل جعفر المرسومي ، ورئيس قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور سامي عبيد محمد والمعاون العلمي لعميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة البصرة الدكتور احمد صدام

المهرجان السنوي لكلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز

وتحت شعار ( بالإصرار والابداع نتحدى الوباء ) وبرعاية رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الأستاذ الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي واشراف عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز الدكتور سامي هاشم الساعدي نظمت كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز وبالتعاون مع قسم الاعلام والعلاقات العامة في رئاسة جامعة البصرة للنفط والغاز المهرجان السنوي الثاني . وقص شريط الافتتاح النائب الثاني لمحافظ البصرة الدكتور ضرغام الاجودي والذي تجول في أروقة الفعاليات المتنوعة للمهرجان برفقة عميد الكلية الدكتور سامي الساعدي والمعاون الإداري الدكتور نصيف جاسم العبادي والمعاون العلمي الدكتور علي كاظم صدام .

وأشاد الاجودي بجهود كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز وقياداتها على حسن التنظيم وتنوع الأنشطة العلمية والثقافية ، وذكر مدير قسم الاعلام والعلاقات العامة في الجامعة المدرس المساعد حيدر علي الاسدي بان المهرجان ضم معرضاً للكتاب ومعرضاً تشكيلياً واخر للخط ومعرضاً للاعمال اليديوية وسمبوزيوم للرسم الحر للأطفال ، بالإضافة للسوق الخيري والفعاليات الفنية والترفيهية المتنوعة التي اضفت أحلى الأجواء البهيجة على فعاليات المهرجان.

وأضاف الاسدي: شهد المهرجان هذا العام مشاركة اكثر من 70 جهة متنوعة وما يقارب 100 شاباً اسهموا بتقديم نتاجاتهم الفنية واعمالهم اليدوية اذ يأتي هذا الكرنفال السنوي كجزء من تقليدي سنوي دأبت الكلية على تنظيمه للاحتفاء بالموسم الثقافي داخل أروقة الكلية وكذلك لتكريم أصحاب المواهب والطاقات الشابة في البصرة لعرض نتاجاتهم لدعم أفكار الشباب التي تمكنهم من انشاء مشروعات صغيرة خاصة بهم والاعتماد على أفكارهم وابداعاتهم . ونوه الاسدي : هذا العام جاءت الاسهامات متنوعة وشارك طلبة الجامعة بتقديم نتاجاتهم الجميلة والتي لاقت اشادة من المواطنين الذين زاروا المهرجان وتبضعوا مختلف السلع المعروضة.