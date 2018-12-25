صرف رواتب الدفعة السادسة للاعانة الاجتماعية

شمول جديد لـ 32 الف أسرة..

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اطلاق الدفعة السادسة من رواتب الاعانة الاجتماعية في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان لعام 2018 لمليون و141 الفا و383 اسرة من ضمنها اكثر من (32) الف اسرة شمول جديد ضمن الوجبة الاخيرة التي اعلنت خلال شهر تشرين الثاني المنصرم بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (323) مليار دينار ، داعيا الاسر المستفيدة الى مراجعة منافذ الصرف لتسلم رواتبها.

وذكر مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئة المهندس جمال عبد الرسول ان الدفعة السادسة شملت اكثر من (703) الاف اسرة يعينها رجل فضلا عن اكثر (438) الف اسرة تعينها امرأة من ضمنها الاسر التي شملت ضمن الوجبة الجديدة.

من جانبها قالت مدير عام دائرة الصندوق في هيئة الحماية جاكلين صليوا ان المبلغ الاجمالي للدفعة بلغ اكثر من (323) مليار دينار توزعت بين (103) مليارات دينار لفئة المرأة و(220) مليار دينار لفئة الرجال في بغداد والمحافظات.

يذكر ان هيئة الحماية الاجتماعية خصصت الخط الساخن المرقم (1018) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات خلال اوقات الدوام الرسمي.