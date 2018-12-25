3 مليارات و600 مليون دولار قرض لتطوير مصفى البصرة

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن وزير النفط ثامر الغضبان موافقة مجلس الوزراء على القرض الياباني المقدم من منظمة (جايكا) اليابانية، لتطوير مصفى البصرة بقيمة 3 مليارات و600 مليون دولار.

وقال الغضبان في تصريح رسمي امس، “وافق مجلس الوزراء مؤخراً بناء على توصية من المجلس الوزاري للطاقة الذي ارأسه، على القرض الياباني (جايكا) لإنشاء وحدة تكسير في مصفى البصرة وتطويره بمليار دولار، وهناك عقود أخرى ستستكمل بحيث تصل القروض المقدمة من {جايكا} لتطوير مصفى البصرة الى ثلاثة مليارات و600 مليون دولار بشـروط ميسـرة وبمـدة تصـل الى 3 سنوات لانها معقدة وهنـاك اقبـال لـدى الكثير من الشركات العالمية لانه سيمر على أساس عقد وتمويلـه موجـود مـن القـرض”.

وتابع “في الوقت ذاته، هناك بناء مصاف جديدة او ما يعرف بالمصافي الاستثمارية وواحد منها قيد البناء في كربلاء الذي واجه صعوبات في البدء نتيجة هبوط اسعار النفط وعدم مقدرة الدولة حينها وسطوة ارهابيي داعش على بعض مناطق البلاد”.

وأضاف الغضبان كما “لاقى المصفى صعوبات في دفع مستحقات المقاول الكوري فتوقف العمل والحكومة السابقة اتخذت اجراءات ووفرت دفوعات وانا شخصيا قابلت المقاولين”.

ولفت “لدينا أسبوعياً ملاكاً متقدماً برئاسة وكيل وزارة يذهب الى المصفى للاطلاع على تقدم العمل ووعدنا المقاول بان العام المقبل سيشهد زيادة بنسب الانجاز عن العام الحالي والهدف هو أن يكون الانجاز الاولي منتصف العام 2021”.

وبين الغضبان ان “مصفى كربلاء هو حديث بمواصفات اوروبية وينتج البنزين عالي الاوكتاين، وزيت غاز قليل الكبريت، ونفطا أسود بنسبة أعلى تصل الى 18 بالمئة وليس 50 بالمائة كما هو الان، ومعظم الانتاج سيكون بنزينا ومقطرات وسطية وهو قريب من مراكز الاستهلاك الكبرى وسيكون مرتبطا بأنابيب ومنتجاته تكون ضمن الشبكة الوطنية للمنتجات النفطية”.