الاتصالات تطيح باكبر عمليات تهريب لسعات الانترنت بين كركوك والسليمانية

تبلغ ما يعادل 5 ملايين دولار شهرياً

بغداد ـ الصباح الجديد:

تمكنت وزارة الاتصالات من الاطاحة باكبر عمليات التهريب لسعات الانترنيت في كركوك، بعد ان نجحت بجهود العاملين في الوزارة وباشراف مباشر من وزير الاتصالات شخصيا” بمسك المهربين وهم بالجرم المشهود.

وقد تم في هذه العملية الناجحة تفكيك مجموعة من ابراج تهريب سعات الانترنت في كركوك، التي كانت تهرب السعات من اقليـم كردستان، كما نجحت في ايقاف عمل كيبل ضوئي ممتد بشكل غير قانوني من السليمانية الى كركوك، حيث تقدر سعات الانترنت المهربة التي اطاحت بهـا وزارة الاتصـالات بالتعـاون مع هيئة النزاهة وهيئة الاعلام والاتصالات وجهاز الامن الوطني بما يقدرسبعة لمدا lambda)على اقل تقدير، وهو ما يعادل ضبط خمسة ملايين دولار شهرياً حسب التقديـرات .

هذا وسوف تدرج الشركات ذات الصلة بالموضوع في القائمة السوداء بعد تقديمها الى القضاء، كون ان هذه الشركات تسهم بشكل فعلي ومتواصل في تخريب البنى التحتية لوزارة الاتصالات .