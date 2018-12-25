  • الثلاثاء , 25 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • عضو بمجلس بغداد: رفض مصادقة رئاسة الجمهورية على الجزائري “غير مبرر”

عضو بمجلس بغداد: رفض مصادقة رئاسة الجمهورية على الجزائري “غير مبرر”

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
وصف مجلس محافظة بغداد، امس الثلاثاء، رفض رئاسة الجمهورية المصادقة على انتخاب فلاح الجزائري محافظا لبغداد بـ”غير المبرر”، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية ألقت الكرة في ملعب القضاء لتجنب الدخول بأي خلاف سياسي.
وقال عضو المجلس علي الكرعاوي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “كتاب رئاسة الجمهورية بشأن احالة قرار تنصيب المحافظ الجديد غير مبرر”.
وأضاف الكرعاوي، أن “جلسة مجلس المحافظة الأخيرة والتي انتخب خلالها عضو المجلس فلاح الجزائري للمنصب جرت وفق الإجراءات القانونية الرسمية من حضور لرئيس مجلس المحافظة وتقديم المحافظ السابق عطوان العطواني استقالته”.
واوضح الكرعاوي، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح القى بالكرة في ملعب القضاء للبت في القضية وحسم الموقف دون الدخول بخلاف مع اي طرف سياسي متنافس على المنصب”، مرجحا ان “يصدر القضاء قرارا خلال الايام المقبلة بجانب الجزائري”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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