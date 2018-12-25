عضو بمجلس بغداد: رفض مصادقة رئاسة الجمهورية على الجزائري “غير مبرر”

بغداد – الصباح الجديد:

وصف مجلس محافظة بغداد، امس الثلاثاء، رفض رئاسة الجمهورية المصادقة على انتخاب فلاح الجزائري محافظا لبغداد بـ”غير المبرر”، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية ألقت الكرة في ملعب القضاء لتجنب الدخول بأي خلاف سياسي.

وقال عضو المجلس علي الكرعاوي في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “كتاب رئاسة الجمهورية بشأن احالة قرار تنصيب المحافظ الجديد غير مبرر”.

وأضاف الكرعاوي، أن “جلسة مجلس المحافظة الأخيرة والتي انتخب خلالها عضو المجلس فلاح الجزائري للمنصب جرت وفق الإجراءات القانونية الرسمية من حضور لرئيس مجلس المحافظة وتقديم المحافظ السابق عطوان العطواني استقالته”.

واوضح الكرعاوي، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح القى بالكرة في ملعب القضاء للبت في القضية وحسم الموقف دون الدخول بخلاف مع اي طرف سياسي متنافس على المنصب”، مرجحا ان “يصدر القضاء قرارا خلال الايام المقبلة بجانب الجزائري”.