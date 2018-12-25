المحور يخالف طريقة البناء في تمرير الفياض للداخلية ويبريء الحلبوسي

بغداد ـ الصباح الجديد:

خالف تحالف المحور الوطني كتلة البناء التي ينظم اليها، بشأن ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية .

وقال النائب عن المحور فالح العيساوي في تصريحات صحفية ” كان هناك اتفاق سياسي بعدم التصويت على الفياض في جلسة مجلس النواب ( أمس ) – الأخيرة – ولا نريد ان يمر وزير الداخلية بلا توافق سياسي”.

وأضاف العيساوي ان “الاصلاح ليس معطلا لمجلس النواب وهذا أمر يحسب له، وهو لم يصوت على مرشحة وزارة التربية ومرشح وزارة الهجرة والمهجرين ولكن تم تمريرهما بالاغلبية” مؤكداً ان “رئيس المجلس محمد الحلبوسي لم ينحز للبناء في تمرير مرشحة وزارة التربية وأي إدعاء بذلك خلاف الواقع”.

وتابع العيساوي، ان “الطعن بحيادية رئيس مجلس النواب غير صحيح وكانت هناك أغلبية واضحة بتمرير مرشحي التربية والهجرة والمهجرين وسيؤديان اليمين الدستورية في جلسة يوم 8 كانون الثاني والمتضرر عليه ان يلجأ الى القضاء” مبينا ان “إحتساب الاصوات والنصاب من مسؤولية رئاسة مجلس النواب”.