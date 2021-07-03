إنجلترا تحسم معركة ويمبلي.. و أوكرانيا تكمل عقد المتأهلين

ربع نهائي يورو 2020 يبدأ غدا باقامة مباراتين

العواصم ـ وكالات:

نجح منتخب إنجلترا في عبور عقبة ألمانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا (2-0)، مساء أول أمس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة يورو 2020.

ثنائية المنتخب الإنجليزي جاءت عن طريق رحيم سترلينج وهاري كين في الدقيقتين 75 و86، ليتأهل رجال المدرب جاريث ساوثجيت لدور الثمانية، في انتظار الفائز من مباراة أوكرانيا ضد السويد.وبذلك ثأرت إنجلترا من الخسارة التاريخية 1-4 أمام ألمانيا في ثمن نهائي مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.وخسرت إنجلترا أمام ألمانيا في آخر 3 مواجهات في أدوار خروج المغلوب في بطولة كبرى في 1990 و1996 و2010.

من جانبه، أكمل المنتخب الأوكراني عقد المتأهلين إلى ربع نهائي يورو 2020 بفوزه على نظيره السويدي 2-1 بعد التمديد أول أمس على ملعب «هامبدن بارك» في غلاسكو.وتدين أوكرانيا التي لم تتجاوز دور المجموعات في مشاركتيها السابقتين (2012 و2016)، بالتأهل التاريخي إلى ربع النهائي للبديل أرتيم دوفبيك الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وكان المنتخبان احتكما إلى شوطين إضافيين بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، إذ تقدمت أوكرانيا عبر أولكسندر زينتشينكو (27) وعادل إميل فورسبرغ للسويد (43) التي أكملت اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ماركوس دانييلسون في الشوط الإضافي الأول.وتلتقي أوكرانيا السبت في روما مع إنكلترا التي تغلبت على غريمتها ألمانيا 2-صفر في معقلها «ويمبلي».

وفاز أوليكساندر زينشينكو، الظهير الأيسر لمنتخب أوكرانيا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام السويد.وقدم زينشينكو، مباراة جيدة، ونجح في تسجيل الهدف الأول لأوكرانيا، فيما صنع هدف الفوز القاتل لبلاده.

وتمكن أرتيم دوفبيك، مهاجم أوكرانيا، من قيادة منتخب بلاده لتحقيق فوز قاتل على السويد، وسجل دوفبيك هدف الفوز القاتل لأوكرانيا بالدقيقة 120+1، ليقود أوكرانيا لإقصاء السويد ويتأهل للدور ربع النهائي ويصطدم بإنجلترا.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصاءات، أن دوفبيك سجل هدفه في الدقيقة (120 و37 ثانية) وهو ثاني هدف جاء في وقت متأخر عبر تاريخ البطولة الأوروبية، بعد التركي سميح شنترك الذي سجل ضد كرواتيا في عام 2008 في الدقيقة (121 و01 ثانية).وأضافت أن هدف دوفبيك هو الهدف الذي جاء في وقت قاتل ومنح فريقه الفوز، ليتغلب على هدف الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي سجل ضد البرتغال في نسخة 1984، في الدقيقة (118 و53 ثانية).

سجل النجم الأوكراني أولكسندر زينتشينكو، هدفا لمنتخب بلاده في مرمى السويد .. وهذا أول هدف لزينتشينكو في البطولة، علما بأنه دخل أجواءها كنجم منتخب أوكرانيا الذي يقوده النجم السابق أندري شفتشينكو.ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، يعتبر زينتشينكو خامس لاعب من مانشستر سيتي، يهز الشباك في بطولة كأس أوروبا 2020.وسجل في البطولة من صفوف مانشستر سيتي، كل من رحيم سترلينج (3 أهداف)، فيران توريس، كيفن دي بروين وإيميريك لابورت.. ومانشستر سيتي أكثر الفرق التي تحتوي صفوفها على هدافين في بطولة كأس أوروبا حتى هذه اللحظة، بالاشتراك مع أتالانتا.

ويبدأ يوم غد الجمعة دور ربع النهائي لبطولة يورو 2020، اذ يلعب سويسرا وإسبانيا في الساعة السابعة مساء في ملعب غازيروم أرينا في مدينة سان بيترسبورغ الروسية، ويلتقي بلجيكا بنظيره إيطاليا في الساعة 10 مساء في ملعب أليانزي أرينا في مدينة ميونيخ الألمانية، وتستكمل مباريات الدور ذاته بعد غد السبت باجراء مواجهتين، التشيك يلاقي الدانمارك في الساعة 7 مساء في ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، وأوكرانيا يلاقي منتخب إنجلترا في الساعة 10 مساء في ملعب الأوليمبيكو في روما الإيطالية.