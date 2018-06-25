المركزي يشترط رأس مال يعادل 50 مليون دولار لإجازة المصرف الأجنبي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، أن إعطاء إجازة للمصارف الأجنبية يكون لمن لديه رأس مال يعادل 50 مليون دولار، مبينا عدم جواز اعطاء التراخيص الا للمصارف الأجنبية التي تكون خاضعة لرقابة من سلطة رقابية في البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي لها.

وقال البنك في بيان له تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المصارف الأجنبية التي تسعى للحصول على إجازة لممارسة العمل لأحد فروعها في العراق يجب أن يكون لديها رأس مال يعادل 50 مليون دولار وبغض النظر عن عدد الفروع وبضمنها الفرع الرئيسي”.

وأضاف البنك، أن “من الشروط الأخرى لاعطاء التراخيص هو أن لا يزيد رصيد أي مصرف لدى مصرف آخر عن 5% من رأسماله وفي كل الاحوال يجب أن لا تزيد أرصدته لدى المصارف الأخرى عن 20%، وفي حالة رفع تلك النسبة لأكثر من ذلك لأسباب معقولة فانه تحتاج إلى موافقة مدير عام دائرة مراقبة الصيرفة”.

واوضح، أنه “لتأسيس كيان تابع لمصرف أجنبي أو فتح فرع لمصرف اجنبي في العراق يجب أن يحصل على ترخيص من البنك المركزي ولا يجوز منح التراخيص الا للمصارف الأجنبية التي تكون خاضعة لرقابة موحدة وشاملة من سلطة رقابية في البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي للمصرف الأجنبي”.

واشار البنك المركزي، إلى أنه “خلال ستة أشهر من تقديم طلب التأسيس للمصرف لاستيفاء الشروط يجري اخطاره من قبل البنك بالموافقة على تأسيس المصرف أو رفضه وفي حال الموافقة يتم نشره بالجريدة الرسمية”.