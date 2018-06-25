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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مطلع الشهر المقبل.. افتتاح 21 ساحة في بغداد بعد تأهيلها

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت أمانة بغداد، أمس الاثنين، تحديد موعد افتتاح مجموعة من الساحات التي أعيد تطويرها وتأهيلها البالغ عددها 21 ساحة في العاصمة بغداد، مبينة ان مطلع تموز المقبل سيشهد افتتاح هذه الساحات.
وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “امانة بغداد تستعد لافتتاح ساحات (الطيران والتحريات والنسور والفارس العربي والشيخ معروف) بعد تحقيق نسبة انجاز بلغت (98%) من اعمال التطوير”.
واوضحت ان “مطلع شهر تموز المقبل سيكون موعداً لافتتاح مجموعة من الساحات التي أعيد تطويرها وتأهيلها والبالغ عددها 21 ساحة في العاصمة بغداد”.
واضافت ان “الجهة المنفذة لاعمال التطوير اكملت البنى التحتية لجميع الساحات على وفق افضل المواصفات واجود المناشئ”، معلنة “افتتاح معظم الساحات نهاية شهر تموز المقبل”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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