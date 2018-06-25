التجارة تنفي جباية أموال تحت مسمى “تعظيم الموارد”

بغداد – الصباح الجديد:

أكدت وزارة التجارة أمس الاثنين أنها لا تستحصل رسوما مالية تحت مسمى “تعظيم الموارد”، وانما تجبي مبالغ لدعم التصدير بمقتضى قرار لمجلس الوزارء.

وذكر بيان للوزارة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “المبالغ التي تجبى عن قيمة المواد المصدرة حددت بمقدار 15 بالمئة من قيمة البضاعة المصنعة محليا، و10 بالمئة من قيمة البضاعة اذا كانت نصف مصنعة و 5 بالمئة اذا كانت زراعية او مادة خام لدعم التصدير”، نافيا “استحصال الوزارة لاي مبالغ مالية تحت مسمى تعظيم موارد”.

وأضاف ان “جباية دعم التصدير، نظمت بمقتضى قانون من رئاسة الوزراء”.

واشار البيان إلى “اهمية استحصال اجازة الاستيراد، لاسيما ان المبالغ التي وضعت لاطلاقها بسيطة، ولا تنسجم مع الجهد الكبير الذي يبذل من الكوادر العاملة في مجال تنظيم الاستيراد”، لافتا إلى ان “الوزارة تأخرت في اصدار اجازات استيراد السيارات الشخصية وذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب الزخم الكبير، ولوجود تلاعب وتزوير في الوثائق المطلوبة في بعض الاحيان”.