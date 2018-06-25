العمليات المشتركة تقتل 14 عنصرًا من داعش في الصحراء بين صلاح الدين والأنبار

بغداد – أسامة نجاح:

أكدت قيادة العمليات المشتركة يوم أمس الاثنين، إن القوات الأمنية تواصل تعزيز تواجدها في جميع قواطع العمليات إلى جانب تنفيذ عمليات استباقية بشكل يومي لملاحقة فلول وبقايا تنظيم داعش الإرهابي أينما اختبئوا في القرى والأرياف، فيما كشفت عن قتلها 14 عنصرا من زمر داعش الإرهابي فضلا عن تدمير عدد من المضافات والأوكار التابعة لها خلال العمليات العسكرية في عمق الصحراء الرابطة بين محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد الركن يحيى رسول في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان القوات الأمنية وعددا من تشكيلات الحشد الشعبي المسنودة بغطاء سلاح الجو العراقي وقيادة الشرطة الاتحادية شرعت بعمليات جديدة لتفتيش وتطهير مناطق الجزيرة غربي ناحية الصينية الواقعة على الطريق الاستراتيجي بين بيجي وحديثة وألقت القبض على 7 إرهابيين وقتل أثنين آخرين.

وأكد رسول أن” العملية الأمنية الاستباقية عند انطلاقها استهدفت قرى كل من أم الغزلان والسكريات وسعود السلمان والمصفطات وحققت نتائج مهمة في تأمين كامل منطقة الجزيرة حيث تم تدمير وكرين للعناصر الإرهابية وتفجير مستودع للأسلحة كان مدفونا تحت الأرض فضلا عن إلقاء القبض على بعض العناصر التي يرجح انتماءها لداعش الإرهابي .

وفي عمليات قاطع جنوب غرب كركوك أشار الناطق باسم مركز الإعلام الأمني أن” مناطق التل الأسود والشيالة العليا ووادي الخناجر شهدت خلال اليومين الماضيين عمليات تمشيط بحثا عن خلايا المجاميع الإرهابية حيث تم قتل عنصرين من داعش .

وأوضح بأن” مدفعية الحشد الشعبي المرابطة في مناطق شرق قضاء طوزخورماتو عالجت تجمعا لبقايا داعش حاول التعرض على القطعات العسكرية في منطقة الزركة وتم قتل 5 عناصر منه وتدمير 3 مركبات تابعة له .

وفي قاطع عمليات نينوى نوه رسول الى أن” الأجهزة الأمنية والاستخبارية ما زالت تواصل تطهير المدن والمناطق المحررة من المخلفات الحربية وتدمير عدد من المخابئ التي كان ارهابيو داعش يستخدمونها كملاذ امن لهم .

يذكر ان مناطق غربي الموصل شهدت خلال الاسبوع الماضي عمليات خطف لمدنيين عزل من قبل عناصر تنظيم داعش الاجرامي.