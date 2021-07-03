الهيأة التطبيعية تعلن التعاقد مع الإنجليزي «جون ويتل»

اليوم.. خمس مباريات في الجولة 34 لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت الهيأة التطبيعية تعاقدها الرسمي مع المدير الفني الانجليزي «جون ويتل» للإشراف على رسم السياسة الكروية للاتحاد، وذلك عبر مؤتمرها الصحفي الذي عقد ظهر أمس، بحضور رئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان، ونائب رئيس التطبيعية شامل كامل والدكتور أسعد لازم، والأمين العام محمد فرحان، وعدد من وسائل الإعلام.

وألقى رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، كلمة بهذه المناسبة أكد فيها: أن التعاقد مع المدير الفني الانكليزي «جون ويتل» يعد خطوة واعدة لتطوير واقع الفئات العمرية ومراكز الموهبة المنتشرة في المحافظات، ناهيك عن رسم سياسة الاتحاد الكروية في جميع مفاصلها.

وتحدثَ نائب رئيس التطبيعية، الدكتور شامل كامل، قائلاً : إن التعاقد مع المدير الفني الانكليزي «جون ويتل» خطوة في الطريق الصحيح، ونأمل من تواجده أن يعمل على تطوير واقع الفئات العمرية والاستفادة من خبرته، وان التعاقد مع الانكليزي «ويتل» خطوة مهمة لرسم سياسة الاتحاد الفنية الكروية بتجربة غير مسبوقة في العراق، وسنعمل على إبداء المساعدة الممكنة له بغية إنجاح مهمته.

من جهته، أوضحَ المدير الفني الانجليزي «جون ويتل» في المؤتمر، دوره المقبل في العراق والسياسة الفنية الكروية التي يروم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وأهمها الاهتمام بقطاع الفئات العمرية وتطوير الكرة النسوية، إضافة الى ضرورة تنمية فكر مدربي الفئات العمرية باعتبارهم اللبنة الأساس في بناء اللاعب.

وفي سياق اخر، تستكمل مباريات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز اليوم الخميس باجراء 5 لقاءات، الجوية المتصدر يلعب امام الشرطة في ملعب الشعب في الساعة التاسعة والنصف مساءً، في حين يلعب السماوة والزوراء في ملعب الاول في الساعة الخامسة الاربع مساء، ويلعب النجف والصناعات الكهربائية في ملعب النجف الدولي في الساعة السابعة والربع مساء، وفي التوقيت نفسه تقام في ملعب الفيحاء مباراة نفط البصرة ونفط ميسان، وفي ملعب الساحر احمد راضي تقام مباراة الكرخ والكهرباء في الساعة الخامسة الاربع مساء.. وقررت لجنة المسابقات إجراء مباراة فريقي الحدود وأربيل، المقررة اليوم الخميس ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، يوم غد الجمعة الموافق 2 تموز الجاري الساعة الخامسة عصراً في ملعب التاجي.

ويقف الجوية في صدارة ترتيب أندية الدرجة الممتازة برصيد 73 نقطة، يأتي خلفه فريق الشرطة وله 65 نقطة، ثم الزوراء وله 63 نقطة والنجف رابعا برصيد 62 نقطة، نفط الوسط بالمركز الخامس برصيد 57 نقطة.

من جانب اخر، عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والإساءات التي ظهرت في بعض المباريات، وكما يلي:أولا: لدى مناقشة تقرير حكام مباراة الجنسية والشرقاط ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى، وبعد الاطلاع على تقرير الحكم وما ورد فيه من إساءة من قبل المدرب المساعد لفريق الجنسية (زمن جواد)، تقرر معاقبة المدرب المساعد المذكور أعلاه بالحرمان لمباراة واحدة وفق المادة (52) / انضباط، على أن تنفذ العقوبة الإدارية بالتعاقب مع العقوبة الفنية.

ثانيا:ولدى مناقشة تقريري المشرف وحكام مباراة مصافي الجنوب وغاز الجنوب ضمن دوري الصالات، وبعد الاطلاع على تقريري الطاقم التحكيمي ومشرف المباراة وبيان التجاوز الذي حصل من مدرب غاز الجنوب (ناجي حميد) واللاعب (سجاد جبار)، تقرر معاقبة المدرب (ناجي حميد) مدرب فريق غاز الجنوب للصالات بالإيقاف مباراتين استناداً للمادة 53 /2، صالات، ومعاقبة اللاعب (سجاد جبار) لاعب فريق غاز الجنوب بالإيقاف مباراتين استناداً للمادة 47 / صالات.

ثالثا: ولدى مناقشة تقرير مشرف مباراة الشرقية والجنسية ضمن دوري الصالات، وبعد الاطلاع على تقرير مشرف المباراة وما رافقها من أحداث، تقرر توجيه إنذار نهائي الى نادي الشرقية كونه الفريق المضيف بضرورة توفير حماية أمن الملاعب الى القاعة قبل انطلاق المباراة، وبخلافه سيتعرض الفريق الى العقوبات القانونية، ويعد النادي مسؤولا عن تصرفات جماهيره وعدم دخولها الى القاعة وفق المادة (91)/ صالات.

رابعا: ولدى مناقشة تقرير حكام مباراة بلدية الناصرية وأمانة بغداد ضمن دوري الصالات، وبعد الاطلاع على تقرير الحكام وما رافقه من سوء سلوك للمدرب المساعد لفريق بلدية الناصرية (عمار شلاكه) بالتلفظ بألفاظ نابية ضد الطاقم التحكيمي للمباراة، تقرر معاقبة المدرب المذكور أعلاه بالإيقاف ثلاث مباريات وفق المادة (53/ 2) صالات، على أن تنفذ العقوبة الإدارية بالتعاقب مع العقوبة الفنية (الطرد).

خامسا: ولدى مناقشة اعتراض نادي أحرار ميسان ضد الشباب البصري ضمن دوري الصالات، وبعد الاطلاع على الاعتراض بخصوص مشاركة اللاعب (محمد قاسم عبد) لاعب فريق الشباب البصري، علما أنه قد شارك مسبقاً مع فريق شباب الميناء للساحات المكشوفة، ولدى مفاتحة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، فقد تم تزويدنا بكشوفات فريق الشباب البصري والمثبت فيه اسم اللاعب وصورته بالرقم (7)، كما تمت مخاطبة لجنة الشاطئية والصالات وتمت الإجابة عن الاستفسار بأن اللاعب قد اشترك في مباراة (أحرار ميسان والشباب البصري)، وهذا مخالف للوائح والقوانين، وعليه تقرر عدّ فريق الشباب البصري خاسراً أمام أحرار ميسان بنتيجة (0-5)، وذلك استناداً للمادة (26 /2) صالات، وبدلالة المادة 42 /ب /2 صالات، على أن يعاد رسم الاعتراض الى فريق أحرار ميسان ما لم يتم الطعن به استئنافاً بعد مرور سبعة أيام.

سادسا: ولدى مناقشة اعتراض نادي مصافي الوسط ضد نادي الجيش ضمن دوري الشاطئية، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم وما ورد فيه، ومفاتحة لجنة الصالات والشاطئية، لإعلامنا هل ان اللاعبين المعترض عليهم قد تلقوا بطاقات ملونة من عدمه، فأجابت بأن اللاعب (أحمد سامي) قد تلقى ثلاثة إنذارات، وهذا ما يستوجب إيقافه وحرمانه من اللعب أمام مصافي الوسط، إلا ان نادي الجيش قد أشرك اللاعب المحروم وهذه مخالفة واضحة وصريحة للوائح والقوانين، وعليه تقرر عدّ فريق الجيش خاسراً بنتيجة (0-5) أمام فريق مصافي الوسط، استناداً للمادة (42 /ب /2) من لائحة الصالات والشاطئية، وإعادة رسم الاعتراض الى نادي مصافي الوسط بعد مرور سبعة أيام من تاريخ إصدار القرار ما لم يتم الطعن به استئنافاً.