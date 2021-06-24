حلقات نقاشية ودراسات تخصصية للأرتقاء بالمسيرتين العملية والمجتمعية

كلية العلوم في جامعة البصرة

البصرة – سعدي السند:

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ورشة عن إدارة المخلفات الصناعية السائلة

فقد نظمت كلية العلوم بجامعة البصرة ورشة عبر الانترنت بعنوان إدارة المخلفات الصناعية السائلة. وهدفت الورشة الى التعريف بمفهوم المخلفات الصناعية السائلة ومدى خطورتها واسباب انتشارها وطرائق معالجتها. وتضمنت الورشة التي حاضرت فيها التدريسية سداد أسعد مطشر بقسم علم البيئة بذكر اهم انواع الملوثات الموجوده في مياه الصرف الصناعي واهمية معالجة هذه المياه مع ذكر المراحل التي تتم من خلالها المعالجة قبل طرحها الى البيئة. واوصت الورشة بعدة طرائق فيزيائية وكيميائية وبايولوجية لاستعمالها في معالجة المخلفات الصناعية.

حلقة نقاشية عن ديناميكية طريقة نيوتن المطورة

ونظمت كلية العلوم في جامعة البصرة ايضا حلقة نقاشية عن ديناميكة طريقة نيوتن المطورة على متعددات الحدود من الدرجة الرابعة . وهدفت الحلقة الى توضيح كيفية استخدام طريقة نيوتن في حساب الجذور التقريبية للدوال الحقيقية والمعقدة بوجود التكرار. وتضمنت الحلقة التي حاضر فيها طالب الدراسات العليا وسام كامل غافل شرح ديناميكية طريقة نيوتن المطورة واستخدامها بمتعددات حدود عقدية من الدرجة الرابعة ذات الجذور المتشابهة وتعميمها على متعددات حدود عقدية من الدرجةm وذلك باستخدام بعض التحويلات مثل تحويل موبيوس ومشتقة شوارزمان وغيرها من الطرق.

وناقشت دراسة في الكلية (استخدام بعض الاختبارات المناعية لغرض التشخيص المبكر للجلطة والالتهابات القلبية) . تضمنت دراسة الباحثة سعاد عباس لفته جمع عينات دم من مرضى الشريان التاجي ( 20 يعانون من ذبحه صدريه ,20 يعانون من ذبحه صدريه غير مستقرة و20 يعانون من الجلطة القلبية ) ومقارنتها مع مجموعة الاصحاء من مستشفى الصدر التعليمي قسم طب وجراحة القلب اضافة الى الكشف الجزيئي عن بكتريا الكلاميديا الرئوية بتقنية PCR ودورها في تطور تصلب الشرايين الذي يعد السبب الكامن وراء حدوث مرض الشريان التاجي.

وتهدف الرسالة الى تقييم دور مجموعه من المؤشرات الحيوية القلبية والالتهابية في التنبؤ وتشخيص مرض الشريان التاجي واستنتجت الدراسة ان المؤشرات الحيوية القلبية والالتهابية لها دور في التشخيص ، واوصت الدراسة الى ضرورة اجراء المزيد من الدراسات لدراسة انزيمات القلب ودورها في التشخيص المبكر وكذلك ضرورة اعتماد هذه الاختبارات بشكل دوري وروتيني وفي اعمار مبكرة لمراقبة صحة القلب كما هو الحال في تحاليل السكر والدهون .

محاضرة عن قراءة في كتاب

ونظمت وحدة الأرشاد النفسي والتوجيه التربوي بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر في كلية العلوم محاضرة عن كتاب قانون الجذب للمؤلف دكتور صلاح الراشد ضمن فعاليات ملتقى كن مثقفا . وهدفت المحاضرة التي ألقتها الدكتورة ايمان عبدالله جعفر نشر ثقافة التنمية الذاتية لما لها من أهمية في تطوير وتنمية شخصية الفرد.

. وتضمنت المحاضرة تسليط الضوء على اهم محتويات الكتاب لما له من اهمية عظمى في فهم كيفية تأثير الأقوال والأفعال في حياتنا اليومية وتأثيرها في جذب ماحولنا وبالتالي تؤثر على سلوكنا

. وأوصت المحاضرة باضافة كورس تنمية ذاتية الى منهاج الدراسة عامة وبالذات الدراسة الجامعية لما لها من أهمية في فهم وتطوير الشخصية الى ماهو أفضل .

ونظم قسم علم الارض بكلية العلوم حلقة نقاشية بعنوان دراسة هندسية هيدرولوجية لتقييم منحدرات نهر المصب العام (القاطع الجنوبي) بين فيها الباحث وليد حميد اسد اهم اهداف الدراسة في تقييم جيوتكنيكي للمنحدرات الجنوبية لنهرالمصب، ومعرفة العوامل المسببة للانهيار وإيجاد السبل المناسبة لمعالجته و دراسة الخصائص الفيزيائية والهندسية والكيميائية للتربة المختارة من ضفاف النهر على طول منطقة الدراسة. تضمنت الدراسة تقييم منحدرات نهر المصب العام ( القاطع الجنوبي )بواقع (15) محطة للتربة والمياه شملت الدراسة محورين الاول قياس الخواص الجيوتكنيكية والثاني قياس الخواص الهيدرولوجية والهيدروكيميائية، وتوصلت الدراسة الى تعدد أنواع انهيار التربة في منحدرات قناة المصعب العام ومنها سقوط كتلة التربة الناتج عن وزن الكتلة التي تمثل النوع الرئيسي لفشل التربة ونتيجة ارتفاع وانخفاض منسوب مياه النهر خلال فصلي الصيف والشتاء ، حيث يزداد المحتوى المائي للتربة خلال فصل الشتاء بسبب هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة ، وبالتالي تنخفض قيم الكثافة ونتيجة لذلك تقل مقاومة التربة بينما يحدث العكس في الصيف ومن خلال النتائج يوصى باضافة المثبتات بما يتناسب مع كل موقع واكساء منحدرات الضفاف المعرضة للتآكل والانهيار.