توزيع مستحقات مسوقي الحنطة المحلية لعام 2018

التجارة تبحث زيادة استيرادها من الحنطة الأسترالية

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عن مباشة سايلو كربلاء وبابل بتسليم صكوك مسوقي الحنطة للعام 2018 والتي بلغت 62 صكا .

واكد مدير عام الشركة نعيم المكصوصي انجاز مايقرب من 1425 معاملة بصرف الاستحقاقات المالية للمسوقين بعد اجراءات التدقيق من الجهات الرقابية حيث ستصرف بقية المستحقات لمستحقيها تباعا.

وفي سياق اخر اشار المدير العام الى تسلم سايلو كربلاء كميات من الحنطة الاميركية المستوردة لحساب البطاقة التموينية وجرى تفريغها في الساحات بعد الانتهاء من اجراءات الفحص المختبري ، اذ كانت الكميات المتسلمة بالمسقفات 857 الفا و374 طنا ورصيدها في الساحات بلغ 9 ملايين و414 الفا و429 طنا من اصل الكمية المقررة للفرع.

وقال المدير العام ان فرع الشركة في محافظة النجف الاشرف جهز وكلاء التموين في المحافظة بمادة الرز المحلي لحساب مفردات البطاقة التموينية وقال ان الكمية الاجمالية المقررة للمحافظة بلغت بما يقرب من 4 ملايين و753 الفا و805 اطنان من ضمنها حصة النازحين البالغة 60 الفا و750 طنا ، فيما بلغ ما جهز لغاية الان الفين و453 طنا من اصل الكمية ، اذ ان المتبقي منها مايقرب من 282 الفا و805 اطنان مع استمرار التجهيز لتعزيز مفردات البطاقة التموينية من المادة في المحافظة.

ولفت مدير عام الشركة الى استمرار الفرق الرقابية في الوزارة متابعة الموسم التسويقي وانسيابية التسويق في المراكز التسويقية بمحافظات البلاد ، موضحا ان الكميات المسوقة بفرع صلاح الدين لصومعة تكريت بلغت 1.327 طنا ومجع حبوب بيجي 1.650 طنا ومجمع حبوب العلم 1.445 طنا ومجمع الدور 1.143 طنا وصومعة الطوز 1.230 طنا اما صومعة خان ضاري بلغت الكميات المتسلمة 551 الفا و329 طنا درجة اولى و 186 الفا و660 طنا درجة ثانية .

على صعيد متصل بحث وكيل وزارة التجارة للشؤون الاقتصادية المهندس هيثم الخشالي مع القائم بالاعمال الاسترالي في بغداد رغبة العراق بزيادة حجم استيراد الحنطة الاسترالية التي تتلاءم مع الذوق العراقي اضافة الى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وهي سبل تحكيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومشاركة استراليا في دورة معرض بغداد الدولي .

واكد الوكيل خلال اللقاء ان سياسة العراق هي الانفتاح على العالم من خلال بناء علاقات اقتصادية وتجارية متينة مع جمهورية العراق ومنها استراليا التي تمتد علاقته معها لعشرات السشنين وان لدى العراق رغبة مع الجانب الاسترالي لزيادة تجهيز العراق بالحنطة الاسترالية وذلك عبر الالية التي اقرها مجلس الوزراء العراقي.

كما ناقش وكيل الشؤون الاقتصادية مراحل انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية WTO والمكاسب التي ستحققها عند الانضمام اضافة الى حجم وتنوع مشاركة استراليا بدورة معرض بغداد الدولي المقبلة .

من جانبه اكد القائم بالاعمال الاسترالي حرص بلاده على التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق وخصوصا بعد تحرير كامل اراضيه من العصابات الداعشية حيث هنأ الشعب العراقي بهذه الانتصارات المتحققة والذي تمنى ان تكون الانتصارات بكل الجوانب والمجالات .