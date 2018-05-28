زين العراق توفر WAVO لمشتركيها من خلال شراكتها الجديدة مع OSN

يتضمن ترفيه تلفزيوني حصري مباشر وعند الطلب

بغداد – الصباح الجديد:

وقعت شركة زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، عن توقيع اتفاقية تعاون مع OSN، الشبكة الترفيهية الرائدة في المنطقة ، يمكن بموجبها لمشتركي زين العراق استعمال منصة WAVO عبر الإنترنت، والمقدمة من OSN.

وتجمع WAVO مزيج فريد بين المشاهدة المباشرة للقنوات التلفزيونية والمشاهدة عند الطلب، وتتضمن برامج عائلية باللغتين العربية والإنجليزية، وأشهر المسلسلات، وأضخم الأفلام، والأحداث الرياضية الحصرية والتي يمكنك مشاهدتها في أي وقت ومن أي مكان. كما تتوفر عبر الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية بنظامي أندرويد وiOS، وعلى أجهزة تلفزيون سامسونج وإل جي الذكية، وعلى أجهزة الكمبيوتر.

وسيتمكن مشتركو زين العراق من خلال هذه الشراكة مع OSN، والتي تعتبر الأولى من نوعها في العراق، أن يشتركوا بحزمة بيانات حصرية تحتوي على 20 جيجا انترنت واستخدام شامل لتطبيق WAVO.

وقد عقب على الزاهد، الرئيس التنفيذي لزين العراق قائلاً: “إن هذه الشراكة مع OSN، هي استكمالاً لاستراتيجية زين العراق للدفع بعملياتنا التسويقية والتشغيلية إلى مستويات جديدة من الإبداع والابتكار، وذلك من خلال تقديم تجربة فريدة لمشتركينا تحقق آمالهم وتطلعاتهم. ويعكس هذا العرض الغير مسبوق في العراق لخدمة WAVO من OSN وحزمة البيانات، طموحنا للارتقاء بالخدمات الرقمية في العراق.”

كما قال فرانشيسكو بيرتا، نائب الرئيس لعقود شركات الاتصالات: “إن شراكتنا مع زين العراق ستفتح الأفق لـ WAVO لجمهور جديد في المنطقة، وستؤكد على التزامنا بتقديم قيمة أكبر وتجربة ترفيهية لا تضاهى من خلال تقديم مزيج من البث الحصري وخدمات المشاهدة عند الطلب. لذا يسعدنا أن يستمتع عملائنا في العراق بالترفيه العالمي المعروض من WAVO في أي وقت ومن أي مكان”.

تتميز منصة WAVO باستفادتها من الاتفاقيات طويلة الأمد التي تمتلكها OSN مع أضخم استوديوهات الترفيه العالمية، مثل HBO، ودريموركس، ونيكيلوديون، وديزني. ويمكن لمشتركي باقة WAVO أن يشاهدوا أشهر المسلسلات الغربية مثل Game of Thrones، وWestworld، والمسلسلات العربية الضخمة ونجوم الدراما العربية من قنوات OSN ياهلا الأولى HD، ومع إضافة 25 قناة تلفزيونية تبث مباشرة، وإمكانية مشاهدة مجموعة كبيرة من البرامج الحصرية عند الطلب، فإن ما تقدمه WAVO لا مثيل له في المنطقة.