صحة البصرة تحتفل باليوم العالمي للتمريض وبتخرج دفعة من طلبة المهن الصحية

ناقشت المستحدثات العلمية للطب النفسي ومخاطر نزف الجهاز الهضمي

البصرة – سعدي السند:

شهد الأسبوع الماضي تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الصحية في البصرة ، فبحضور مدير عام صحة البصرة الدكتور رياض عبد الأمير نظمت الدائرة حفل تخرج الدفعة الثانية من طلبة معهد المهن الصحية.

والقى المدير العام كلمة في الاحتفالية اوضح فيها دور دائرة صحة البصرة في تعزيز ودعم المعهد من خلال تطوير الملاكات التدريسية وتعريف الطلبة بالاسس العلمية الرصينة في العمل التمريضي مع التأكيد على دور الممرض في المؤسسة الصحية ، معربا عن سعادته على تخرج هذه الدفعة من الطلبة ومسعى صحة البصرة في تطوير العمل التمريضي وتحسين نوعية التعليم تمضي مع الرؤية الاستراتيجية للوزارة ودائرة صحة البصرة وتحقيق ثمار ذلك من خلال تخرج عدد من الدفعات ، بعد ذلك وزعت شهادات التخرج على الطلبة الذين تتوزع تخصصات دفعتهم المتخرجة على قسمي التمريض والقبالة والتوليد.

المستحدثات العلمية للطب النفسي

وناقشت كلية الطب في جامعة البصرة بالتعاون مع مكتب الصحة النفسية التابع لدائرة صحة البصرة (الجديد في الطب النفسي).

وقالت الدكتورة نزهت نجم طبيبة اختصاص الصحة النفسية في دائرة صحة البصرة: بعد أن بات الطب النفسي يأخذ مساحة كبيرة في العالم من حيث التشخيص والعلاج والدراسات العلمية التي تشير الى زيادة في معدل مرض الاكتئاب والصدارة بين الأمراض التي تصيب الأشخاص خلال عام 2020 بينما في عام 2030 وبكونه احد الاسباب للوفاة ، مبينة ان الندوة ناقشت ايضا الاضطرابات النفسية التي تسبب الشذوذ الجنسي فضلا عن السحر والشعوذة ورأي الدين والطب فيها.

من جانبه أوضح المدير العام توفر مركز متطور للدراسات العليا في الطب النفسي وتوجد فيه ردهة نفسية متطورة في مستشفى البصرة العام فضلا عن افتتاح ردهات نفسية في مستشفى الموانئ ومستشفى الصدر التعليمي، مشيرا الى التوجه الى استحداث ردهة حديثة خاصة لعلاج مدمني المخدرات ، مؤكدا ان الأمراض النفسية الناجمة عن ضغوطات الحياة من الممكن ان تعالج و تتماثل للشفاء من دون اللجوء الى علاجات طبية حيث تقوم على تغيير افكار الشخص المريض نفسيا والسعي لتغيير الواقع. .

كما تحدث الدكتور عقيل الصباغ قائلاان: ندوة اليوم هي الثانية التي تقيمها كلية الطب بالتعاون مع مكتب الصحة النفسية التابع لدائرة صحة البصرة لمناقشة الامراض النفسية التي منها الاكتئاب أو الانفصام ، مبينا ان الطرق القديمة في العلاج كانت تعتمد على العلاجات بينما الطب الحديث وجد اللجوء لأساليب مستحدثة تقوم على العلاج من خلال الدعم النفسي والقيام بالرياضة والسباحة واللجوء الى العلاجات الحديثة التي تقلل الكثير من المضاعفات الناجمة عن تناول العلاج.

وبين الصباغ ان تقارير الصحة العامة تشير الى ان علاجات الامراض النفسية سوف تتصدر العلاجات التي سوف يستعملها الاشخاص ، ومناقشة تحليل الطب النفسي والشريعة الاسلامية لحالات السحر والشعوذة وتأثيرها على الناس.

مخاطر نزف الجهاز الهضمي

وعقدت دائرة صحة البصرة / شعبة الجهاز الهضمي ندوة بعنوان (دور الناظور في حالات نزف الجهاز الهضمي )على قاعة محاضرات مستشفى الفيحاء.

وقال الدكتور المحاضر طبيب اختصاص دقيق كمال بريسم العبودي ان الغاية من الندوة هو تثقيف الأطباء وتوزيع الأدوار في حالات نزف الجهاز الهضمي من حيث التعامل مع هذه الحالات فضلا عن أماكن دخول المرضى حيث تقسم إلى ردهات العناية المركزة والطوارئ والردهات.

واوضح الدكتور بريسم أهمية الناظور في التشخيص وكيفية إعطاء العلاج والتعامل مع أي حالة نزف تحدث مستشهدا بالصور لحالات النزف وبعض المرضى الذين تمت إحالتهم وعلاجهم بصورة دقيقة ، مشيرا إلى كثرة الإصابة بهذه الحالة في الوقت الحالي وشدة خطورة الإصابة وكيفية تشكيل فريق عمل من أطباء الجراحة وأطباء الباطنية وأطباء اختصاص الجهاز الهضمي والتنسيق الصحيح بينهم والخروج بعمل يخفف من حالات النزف ومخاطره ومضاعفاته.

وأكد المحاضر ايضا على أهمية تدخل الناظور قبل حالة النزف وسرعة اكتشاف الحالة حتى يكون علاجها اسهل وأقل خطورة كما أوضح ان عمليات الناظور الجراحية باتت اليوم تعوض عن كثير من العمليات الجراحية فوق الكبرى وبالتالي تخفف المضاعفات وعدم إعطاء التخدير العام وما له من تأثيرات سلبية على المرضى واستعادة عافيته بأقل الأوقات وأهم هذه العمليات هي قسطرة القنوات الصفراوية والتعامل مع أورام القناة ونزيف المريء والمعدة والاثني عشري والتي أصبحت مؤخرا لاتحتاج لعمليات جراحية كبرى وتم الاستغناء عنها ، وفي الختام بين الدكتور كمال أن الناظور هو أكثر دقة من الرنين والمفراس في تشخيص هذه الأماكن

تكريم الملاكات التمريضية

وبمناسبة اليوم العالمي للتمريض نظمت دائرة صحة البصرة احتفالية في مستشفى الصدر التعليمي بحضور عدد من الملاكات الطبية والصحية في المؤسسات الصحية في المحافظة.

وتضمن الحفل كلمة المدير العام لدائرة صحة البصرة والتي قدم فيها التهاني للملاكات التمريضية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض ، وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التمريض في رعاية المرضى ، داعياً إلى ضرورة الارتقاء بمستوى التمريض ، معبرا عن افتخاره بتميز الخدمات المقدمة المستحدثة في المؤسسات الصحية واسهامات الممرضين فيها.

واشار المدير العام الى أن مهنة التمريض مهنة سامية وأن اغلب الخدمات المقدمة في المستشفيات تقدم من قبل ملاك التمريض ، مشيراً إلى أهمية تكريم العاملين والمبدعين في شتى المجالات خصوصاً في المجال الصحي لأهميته في حياة المواطنين.