وزير الكهرباء: نحتاج 2500 ميكاواط سنويا لسد العجز في تجهيز البلاد بالطاقة

بغداد – الصباح الجديد:

كشف وزير الكهرباء لؤي الخطيب، امس الاثنين، عن حاجة وزارته إلى 2500 ميكاواط سنويا من اجل سد العجز، مشيرا إلى أن حاجة العراق من الطاقة تقدر بــ26 الف ميكاواط خلال وقت الذروة.

وقال الخطيب في حوار متلفز تابعته الصباح الجديد، إن “انتاج العراق من الطاقة وصل الى 19500 ميكاواط، فيما تقدر حاجة العراق خلال وقت الذروة 25- 26 الف ميكاواط”، مؤكدا “استمرار نمو الطلب بواقع 7 – 10% سنويا ما يعني اننا بحاجة الى 2500 ميكاواط سنويا لسد العجز”.

وأضاف الخطيب، أن “ العراق لن يستمر باستيراد الكهرباء او الوقود من الدول المجاورة”، لافتا إلى أن “الوزارة تحتاج الى فترات زمنية محددة من اجل اعمار قطاع الطاقة والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي”.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن “مخطط اسقاط العملية السياسية كان ينطلق من ملف الكهرباء وتحديدا من محافظة البصرة”.