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الخارجية : سنتخذ الاجراءات الدبلوماسية كافة في التصدي لأي عملٍ يخرق سيادة البلاد

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الخارجية امس الاثنين أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية المطلوبة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنها ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية المطلوبة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه.
وكانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي أعلنت يوم امس الاول الأحد، عن استشهاد مقاتلين اثنين في اللواء 45 ب‍الحشد، وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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