العراق والكويت يبحثان زيادة حجم التبادل التجاري وتطوير العلاقات

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث وزير التجارة محمد هاشم العاني مع السفير الكويتي سالم غصاب الزمانان زيادة حجم التبادل التجاري، والاجتماع المرتقب لمناقشة ورقة عمل بين البلدين.

وذكر بيان للوزارة تلقت الصبـاح الجديـد نسخـة منـه امس انه جرى خلال اللقاء بحث الملفات والمواضيع التي تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات التجاريـة وزيـادة حجم التبادل التجاري بين البلدين .

واكد العاني خلال اللقاء حرص العراق بتنفيذ البرنامج الحكومي والسير في سياسة تجارية جديدة للانفتاح على الاسواق العالمية والعربية ومنها الكويت للاستفادة وتبادل الخبرات والدخول في اتفاقات مشتركة تخدم مصالحهما المشتركة .

واشار الى عمق العلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط العراق والكويت والتي تشكل حافز للبلدين لتعزيز العلاقات وتوطيدها على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.



من جانبه اكد السفير الكويتي طموح بلاده بان تكون العلاقات الاقتصادية والتجارية متطورة وواسعة مع العراق وفي كل المجالات واهمية تبادل الزيارات المشتركة لوضع رؤية مشتركة لتفعيل العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري وبما يخدم مصلحة البلدين.

وتابع البيان انه من المرتقب ان يتم عقد اجتماع لمناقشة ورقة عمل بحضور مجموعة من المسؤولين ورجال الاعمال.