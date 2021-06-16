مجلس الوزراء يقرر ارسال حصة لإقليم كردستان من الموازنة والنزاهة النيابية تعترض

السليمانية ـ عباس اركوازي:

بينما استبشر الموظفون في اقليم كردستان خيراً بان يسهم موافقة الحكومة الاتحادية على ارسال 200 مليار دينار شهريا كجزء من رواتب الموظفين، في انهاء الاستقطاعات المستمرة في رواتبهم الشهرية من قبل حكومة الاقليم، اعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب رفضها لقرار مجلس الوزراء واعتبرته مخالفاً لقانون الموازنة.

واعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، عن توصل حكومته إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة لعام 2021.

وقال بارزاني في تغريدة على موقع تويتر، “تحدثتُ مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في إطار المفاوضات المستمرة، والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحا”.

واضاف، “يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021”.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة عقدها امس الاول الثلاثاء، إرسال 200 مليار دينار شهرياً كمستحقات مالية من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة.

وجاء قرار مجلس الوزراء، بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم.

من جانبها اعترضت لجنة النزاهة النيابية، على إرسال مبلغ 200 مليار دينار شهرياً لحكومة الاقليم، وبأثر رجعي.