الصباح الجديد – وكالات:

انتشرت على نطاق واسع صورة لسيدة كردية عراقية مسنة، وهي مستلقية على الأرض أمام أحد البنوك في بلدة تابعة لمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق من شدة الاعياء، وهي في انتظار دورها لاستلام الراتب التقاعدي.

الصورة أثارت عاصفة من الانتقادات والسخط في أوساط الرأي العام في الإقليم، وخاصة عبر منصات السوشال ميديا، حيث عبرت تعليقات الناس عن الشعور بالعار والصدمة أمام مشهد هذه السيدة، التي ارتمت أرضا ملتحفة السماء، نتيجة طول انتظارها في طوابير المتقاعدين الواقفين أمام أحد البنوك لاستلام رواتبهم.

ورأى الكثيرون في هذه الصورة التي تختزل هول المشهد، إهانة لهؤلاء المواطنين المتقاعدين، فضلا عن التحذير من المخاطر الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، لتجمع الناس هكذا في طوابير أمام البنوك.

ومع أن مثل هذا المشهد يتكرر دوما في شتى المدن والبلدات في كردستان والعراق بنحو عام، إلا أن صورة هذه المرأة خاصة أثارت ردود فعل غاضبة وواسعة، حركت النقاش بشأن هذه الظاهرة، التي تتكرر كل شهر مع صرف رواتب المتقاعدين، الذين هم بطبيعة الحال من كبار السن والمرضى، ممن لا يليق حشرهم هكذا في طوابير وسط هذه الظروف الصحية الحرجة، ومع ارتفاع درجات الحرارة بعد ان حل فصل الصيف مع درجات حرارة مرتفعة.

وألقى المعلقون باللائمة على الجهات الحكومية في إقليم كردستان العراق، التي يجدر بها إيجاد آليات مراعية لكرامة المتقاعدين أثناء توزيع رواتبهم، لا أن يتم التعامل معهم بهذا الأسلوب المهين والمعيب.

ويقول موظف حكومي متقاعد فضل عدم كشف هويته، في حديث مع احدى الوكالات الاخبارية العربية: «يتعاطون معنا وكأننا نشحذ منهم، أو كأنهم يتصدقون علينا، في حين أن هذه الرواتب المتدنية هي حقنا، وهي ليست ذات قيمة مادية تذكر حتى، فراتبي التقاعدي مثلا بالكاد يبلغ 250 دولارا أميركيا، وغالبية الرواتب التقاعدية زهيدة، ولا تسد حاجة المتقاعدين، لكننا مضطرون مع ذلك لتسلمها لاننا لا بديل لدينا عنها».

ويتابع: «نضطر للانتظار ساعات طويلة في طوابير لا تنتهي، وهذه المعاناة تتكرر كلما توزعت الرواتب، وبرغم مناشداتنا المتكررة بتوفير طرق أسهل لتسلمنا رواتبنا، لكن لا حياة لمن تنادي».

ومن جهته يقول الصحفي محمد أمين في لقاء مع الوطالة الاخبارية نفسها:»هذه المشاهد تخدش كرامة كل إنسان، بسبب هذا التعاطي الفوقي مع الناس، وكأنهم متسولون على أبواب الحكومة، وليسوا مواطنين لهم حقوق وكرامة وإنسانية».

ويضيف أمين :»هذا المشهد لهذه الأم الكردية، المرمية أرضا على أبواب البنك، يجسد معاناتنا جميعا، مع تغول السلطة وفسادها، واستهانتها بكرامة الإنسان، ويا لها من مفارقة مؤسفة أن العديد من هؤلاء المتقاعدين، هم ممن كانوا مقاتلين في قوات البيشمركة والذين أفنوا حياتهم في سبيل القضية الكردية وحقوق شعبهم، أو من عائلات الشهداء وذويهم، وليكون تعويضهم في المحصلة بهذا الشكل غير اللائق».