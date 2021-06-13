دراسات جديدة في التحكم بالوزن والسمية الكبدية وفقر الدم وعلاج كسر عظم الترقوة والقدم السكرية والربو القصبي

كلية الطب في جامع البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

يواصل مكتبنا في البصرة متابعاته لأنشطة وفعاليات كليات جامعة البصرة … وكانت زيارتنا هذه لكلية الطب فيها بالتعاون مع الزملاء في اعلام الكلية .

السلوكيات المتبعة للتحكم في الوزن بين البالغات

فقد بحثت دراسة في كلية الطب جامعة البصرة تناقش ادراك وزن الجسم والسلوكيات المتبعة للتحكم في الوزن بين النساء البالغات في مدينة البصرة

وناقشت الدراسة ادراك وزن الجسم والسلوكيات المتبعة للتحكم في الوزن بين النساء البالغات في مدينة البصرة. ويهدف البحث الذي قدمته الطالبة ضحى احمد فرحان إلى تقدير مدى انتشار سوء فهم وزن الجسم بين الإناث البالغات في مدينة البصرة وسلوكيات التحكم في الوزن التي يستخدمنها.

واستنتجت الدراسة ان الإجراء الأكثر شيوعًا للتحكم في الوزن الذي قامت به جميع النساء هو محاولة إنقاص الوزن من اجل تحسين المظهر. حيث وجد ان أكثر من نصف النساء تعرضن للضغط ليصلن الى وزن معين ، وكانت وسائل التواصل ووسائل الاعلام هي المصدر الأكثر شيوعًا للضغط.

تأثير حبة البركة (الحبة السوداء) وفيتامين هـ

وناقشت دراسة في كلية الطب جامعة البصرة تأثير حبة البركة (الحبة السوداء) وفيتامين هـ وتوليفتهما على السمية الكبدية التي يسببها الميتوبرولول في الأرانب.ويهدف البحث الذي قدمته الطالبة فاطمة علي حسين المناصير إلى البحث عن السمية الكبدية في الأرانب وللتحقق من التأثيرات الوقائية لكل من زيت حبة البركة وفيتامين هـ ومزيج من حبة البركة وفيتامين هـ على السمية الكبدية التي يسببها الميتوبرولول.

واستنتجت الدراسة ان العلاج باستخدام زيت حبة البركة ، فيتامين هـ و( زيت حبة البركة +فيتامين هـ )ادى إلى تعديل ارتفاع إنزيمات الكبد بشكل كبير ، بينما كان لـلميتوبرولول والعلاجات الأخرى تأثير ضئيل على IL-6 أو IL-10.

الترابط بين التراكيب الوراثية والظاهرية لمرضى فقر الدم

وناقش بحث في كلية الطب الترابط بين التراكيب الوراثية والظاهرية لمرضى فقر الدم البحري نوع الفا في البصرة ، ويهدف البحث الذي قدمته الطالبة روشن زهير جابر الى معرفة العلاقة بين النمط الظاهري والطفرة الجينية لدى مرضى فقر الدم البحري(الثلاسيميا) نوع ألفا في البصرة. واستنتج البحث أن فقر الدم المصحوب بصغر الخلايا الحمراء مع نقص متوسط الهيموغلوبين غير المبرر قد يتطلب مزيدًا من التحقيق لاستبعاد ثلاسيميا نوع ألفا وتعتبر الدراسة الجزيئية مهمة في الحالات الغير حاسمة لمعرفة الطفرات الحذفية وغير الحذفية التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام

عمود عظم الترقوة النازح عند البالغين

وناقش بحث في كلية الطب كسر منتصف عمود عظم الترقوة النازح عند البالغين كدراسة مقارنة بين استخدام الطريقة الجراحية او التحفظية في العلاج.

ويهدف البحث الذي قدمه الطالب رأفت حميد صافي إلى مقارنة النتائج السريرية ومضاعفات الجراحة بأستخدام الصفيحة والمسامير مع العلاج التقليدي بحبال الذراع لكسور الترقوة النازحة عند البالغين .

واستنتج البحث ان العملية الجراحية توفر تثبيت الصفيحة لكسور منتصف عظم الترقوة النازحة, وقت قصير لاتحاد الكسر ، عدم وجود مضاعفات كبيرة ومعدل منخفض بعدم الالتحام المشوه المصحوب باعراض مقارنة بالعلاج التحفظي ولكن مع نتائج وظيفية مماثلة ورضا للمريض في كلا طريقتي العلاج. اوصى البحث بضرورة الاخذ بالاعتبار الحالة الصحية العامة والوظيفة للمريض عند علاج كسر عظم الترقوة وعند اختيار التثبيت بواسطة العملية الجراحية يجب التثبيت بواسطة الصفيحة والمسامير للمرضى الشباب الذين يرومون الرجوع اسرع للحياة العملية.

تحمل الوزن لمرضى السكري

وناقشن كلية الطب ايضا بحثا عن تقييم مدى حركة الانثناء الخلفي للكاحل اثناء تحمل الوزن لمرضى السكري ، ويهدف البحث الذي قدمه الطالب معتز موحان عبد الحسين الى التحقق من صحة أي ارتباط بين قصور في حركة الانثناء الخلفي للكاحل وداء السكري ، والتحقيق في أي علاقة بين الحد من حركة الانثناء الخلفي للكاحل وتطور تقرح في القدم السكرية. واستنتج البحث ان فحص اعتدال الكاحل باستخدام مقياس الميل الرقمي في اختبار اندفاع تحمل الوزن يعد أداة سريرية بسيطة للمساعدة في تحديد المرضى المعرضين لخطر مضاعفات القدم السكرية مثل قرحة القدم.

علاج تشوه حنف القدم الولادي

وناقش بحث في كلية الطب جامعة البصرة بضع الوتر العقبي باستخدام إلابرة ضمن علاج تشوه حنف القدم الولادي بطريقة بونسيتي.

ويهدف البحث الذي قدمه الطالب مصطفى وميض خالد الى التقييم السريري لفعالية شق الوتر العقبي عن طريق الجلد باستخدام إبرة قياس 18 في علاج حنف القدم مجهول السبب باستخدام تقنيةَ بونسيتي. واستنتج البحث ان بضع الوتر العقبي عن طريق الجلد باستخدام إبرة واسعة القياس هي تقنية بسيطة وآمنة فعالة ينتج عنه تصحيح لتشوه حنف القدم بنتائج مرضيه وينطوي على مخاطر أقل للمضاعفات مقارنةً بالشفرة الجراحية.

اوصى الباحث بشدة باستخدامه كجزء من طريقة بونسيتي للقدم الحنفاء في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة.

الالتهاب التحسسي للربو القصبي البشري

وناقشت دراسة في كلية الطب جامعة البصرة الكشف الجزيئي وتقييم علامات الالتهاب التحسسي للربو القصبي البشري.

وتهدف الدراسة التي قدمها الطالب فالح حمود مزبان إلى وصف بعض عوامل خطر الاصابة بالربو وتقييم بعض المعايير وتقدير تأثيرات مسببات الحساسية لدى مرضى الربو في محافظة البصرة جنوب العراق . و استنتج البحث ان نتيجة اختبار الرئة في جميع الفئات العمرية اقل من 70% وان هناك طريقة معملية تستخدم لأكتشاف وتحديد وعد خلايا معينة يمكنها قياس حجـم الخلية.