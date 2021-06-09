بعد غد.. منتخبنا الوطني يواجه هونغ كونغ في تصفيات آسيا المزدوجة

يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم نظيره منتخب هونغ كونغ في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم بعد غد الجمعة الموافق 11 حزيران الجاري في ملعب المحرق الرياضي في البحرين لحساب المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وامم آسيا في الصين 2023.

واستعادَ أسودُ الرافدين صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، بينما سيخوض المنتخب مباراته المقبلة أمام منتخب هونغ كونغ. ودخلَ مدرب منتخبنا الوطني، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، بتشكيلةٍ مؤلفة من جلال حسن لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي وأحمد إبراهيم وميثم جبار وعلي عدنان لخط الدفاع، وصفاء هادي وبشار رسن (محمد قاسم) وهمام طارق(شيركو كريم) وحسين علي (علي حصني) لخط الوسط، وأيمن حسين (صفاء هادي) ومهند علي (محمد داود) لخط الهجوم.

وبادرَ منتخبنا الوطني مبكراً بتسجيل أول الأهداف عن طريق مهند علي بعد مرور 18 ثانية، بعد أن تسلم الكرة من اللاعب أيمن حسين ليضعها في الشباك، بهدفٍ هو الأسرع في تاريخ التصفيات الآسيوية، قبل أن يسجل اللاعب بشار رسن الهدف الثاني بالدقيقة 23، في حين سجل الهدف الثالث اللاعب علي عدنان من ركلة جزاء بالدقيقة 27، وسجل هدف الاسود الرابع اللاعب صفاء هادي بالدقيقة 93. وتمكنَ منتخب كمبوديا من تسجيل الهدف الوحيد له بالشوط الثاني بهدف اللاعب سويواي فيسال في الدقيقة 54 من المباراة.

وأكدَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، أحقية أسود الرافدين بالفوز على منتخب كمبوديا بأربعة أهدافٍ مقابل هدفٍ، برغم أن المنتخب لم يقدم كل ما لديه في المباراة.. وقالَ كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :» الفوز كان مهماً بالنسبة لنا، أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول رغم تسجيلنا ثلاثة أهدافٍ، وفي الشوط الثاني انخفض الرتم، وهذا شيء طبيعي لكوننا نلعب في ظروف صعبة جداً».

وأضافَ مدرب منتخبنا الوطني: «لقد أدّينا نصف واجبنا في المباراة، وعلينا نسيان مباراة كمبوديا والتفكير في مباراة هونغ كونغ المقبلة، والتي نأمل أن نقدم فيها مستوى أفضل من مباراة كمبوديا.وختمَ كاتانيتش حديثه: «الطقس هنا غير عادي، الرطوبة مرتفعة جداً، واللاعبون يشعرون بالإرهاق مع مرور دقائق المباراة، وهذا ما حصل في الشوط الثاني».

وشهد المنتخب الوطني، مفارقات خاصة في مباراته أمام كمبوديا، وفاز فيها 4-1.وأبرزها كانت المنتخب الوطني أرتدى زياً بلونين لأول مرة منذ 12 عاماً، أزياء الملاكين الإداري والفني حمل أحرف أسماءهم لأول مرة في المنتخب العراقي، اللاعب مهند علي {ميمي} سجل أسرع هدف في تأريخ العراق بتصفيات كأس العالم، المنتخب الوطني أرتدى شعاره في وسط القميص بمباراة دولية لأول مرة بتاريخه.