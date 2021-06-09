مجلس الاتحاد الأوروبي: تحديات استثنائية تختبر منظمي يورو 2020

دراسة : منتخب فرنسا المرشح الأبرز للفوز باللقب

العواصم ـ وكالات:

حذر مجلس الاتحاد الأوروبي أول أمس من “تحديات استثنائية” تواجه بطولة يورو 2020 التي تنطلق بعد غد الجمعة وتقام فعالياتها في 11 مدينة أوروبية.وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: “بشكل خاص وسط جائحة كورونا، فإن المنظمين للفعاليات الكبرى ينبغي عليهم مواصلة فرض المعايير واتخاذ الإجراءات للحيلولة دون انتشار الفيروس وسط كل الأطراف المعنية”.

وأكد البيان أن عملية “فرض الأمن” تشكل تحديا من نوع خاص خلال البطولة، مبيّنا “أهمية تعاون الشرطة الدولية وتبادل المعلومات لضمان إقامة مسابقة آمنة ومحكمة”.واعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي تحركات الجماهير بأنها مصدر خطورة كبير، مؤكدا ضرورة متابعتها، ليس فقط في الاستادات ولكن أيضا في وسائل المواصلات العامة والفنادق وملاعب التدريبات والمناطق الشهيرة في المدن الأوروبية.وتنطلق يورو 2020 يوم الجمعة المقبل من خلال المباراة الافتتاحية بين إيطاليا وتركيا في روما وتختتم في 11 تموز في ستاد ويمبلي في لندن.

من جانب اخر، أظهرت دراسة لباحثين من جامعات في 4 دول مختلفة أن المنتخب الفرنسي بطل العالم، هو المرشح الأبرز للقب يورو 2020.ووفقا لـ”تنبؤات التعلم الآلي الهجين” التي نشرت اليوم الإثنين، حصل منتخب فرنسا على14.8% في قائمة المنتخبات المرشحة للقب اليورو، وحل منتخب إنجلترا ثانيًا بحصوله على 13.5%، مقابل حصول إسبانيا على 12.3%… واقتسمت البرتغال، حاملة اللقب المركز الرابع مع ألمانيا بحصول كلاهما على 10.1%..

واستخدم العلماء في جامعات دورتموند، وميونخ بألمانيا وإنسبروك بالنمسا، وجينت في بلجيكا ومولده بالنرويج، 4 نماذج توقعات مختلفة، ومحاكاة لمباريات يورو 2020 التي تقام في المدة من 11 حزيران إلى 11 تموز ، وتم تكرار الأمر 100 ألف مرة على هذا النحو.

لكن أستاذ الإحصائيات اخيم زيليس بجامعة إنسبروك، حذر من أن “طبيعة التوقعات من الممكن أن تكون خاطئة وإلا فإن بطولات كرة القدم ستصبح مملة”.وأضاف “نقدم احتمالات وليس تأكيدات”. إلى ذلك، أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أول أمس، أن كرة القدم أصبحت لا تترك شيئا للصدفة في الفترة الحالية، ويستند كل شيء فيها على المعلومات والبيانات.وشارك مبابي في حدث من تنظيم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وأجرى محادثة قصيرة مع رائد الفضاء الفرنسي، توماس باسكي، والمتواجد حاليا في محطة الفضاء الدولية، وذلك للترويج لمنافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، والتي تنطلق منافساتها بعد غد الجمعة.

وأشار مبابي في المقابلة، إلى أن أوجه التشابه في مسيرته كلاعب ومسيرة باسكي، تتمثل في العمل الجاد والتضحية ومقابلة الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، وهو الأمر الذي ساعدهم على تحقيق إنجازاتهم الحالية.

ووجه رائد الفضاء الشاب سؤالا لمبابي عن أهمية البيانات في عالم كرة القدم، ورد اللاعب الفرنسي: “كرة القدم لا تترك شيئا للصدفة في يومنا هذا، فيعتمد الأمر على بيانات نتائج مع نقدمه والتطور على مدار الموسم، بالإضافة إلى متابعة أنظمة الطعام وساعات النوم”.

من جانبه، وجه مهاجم المنتخب الفرنسي سؤالا لرائد الفريق عن تجربة العيش في الفضاء، ورد باسكي قائلا: “تنتابك الكثير من المشاعر؛ في البداية تشعر وكأنك داخل لعبة الأفعوانية، ولكن بقوة أكبر 10 آلاف مرة. وبعدها، يأتي الهدوء، وتبدأ في الطفو والطيران ورفع أشياء ثقيلة (بسبب انعدام الجاذبية)، يكون الأمر وكأنك تعيش حلما”، وهو الأمر الذي أثار إعجاب نجم باريس سان جيرمان بشكل كبير، معربا عن آماله في أن يخوض تجربة مشابهة.

يذكر أن مبابي يستعد لخوض افتتاح مباريات المنتخب الفرنسي في منافسات يورو 2020، تحت قيادة المدير الفني ديدييه ديشامب، حيث سيصطدم بالمنتخب الألماني يوم 15 حزيران، في إطار منافسات المجموعة السادسة التي تضم المجر والبرتغال أيضا.