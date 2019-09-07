الدخيلي يؤكد نجاح الخطة الامنية لشهر محرم

خلال تفقده المواكب الحسينية في ذي قار ..

كاظم العبيــدي

يتابع محافظ ذي قار عادل الدخيلي وبشكل مباشر يوميا سير الخطة الامنية لشهر محرم الحرام في مختلف المناطق برفقة مدير عام شرطة المحافظة وعدد من الاجهزة الامنية ،من خلال تفقده المواكب الحسينية في شارع الحبوبي والمناطق الاخرى التي تؤدي الشعائر الحسينية بكل انسيابية.

و أطلع الدخيلي، على انتشار القوات الأمنية ونقاط التفتيش ،

مشدداً على استنفار جهود القوات الأمنية و الدوائر الخدمية وتامين الظروف الملائمة لحماية المشاركين في احياء الشعائر الحسينية وضمان سلامتهم

كما شارك المحافظ استعراض المواكب الحسينية بمناسبة ذكرى السابع من محرم الحرام ، وحضر عدداً من مجالس العزاء المقامة في المحافظة . من جهة اخرى أعلن محافظ ذي قار عادل عبد الحسين الدخيلي عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتقديم على (80) درجة وظيفية ضمن دوائر العمل والشؤون الاجتماعية ، والموزعة على هيئة الرعاية ذوي الاحتياجات الاعاقة ومركز التدريب المهني والمركز الوطني للصحة والسلامة .

ولفت المحافط في تصريح للصباح الجديد إلى ان التقديم على تلك الدرجات سيكون عن طريق الاستمارة التي تم إطلاقها على الموقع الرسمي لديوان المحافظة ، مضيفا إن (80) درجة وظيفية شاغرة توفّرت ضمن حركة الملاك (الحذف والاستحداث) وعلى الملاك الدائم في دوائر العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة تتوزع بواقع 62 درجة لهيئة ذوي الاعاقة و15 درجة لدائرة العمل والتدريب المهني و3 درجات لقسم المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية . واشار المحافظ الى ان تلك الدرجات ستعلن عن طريق الموقع الرسمي لديوان المحافظة وسيتم اعتماد استمارة الكترونية خاصة للمتقدمين أعدت لهذا الغرض ، مشدداً على العمل على وفق الضوابط المعمول بها في التعيين والصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ،

لافتا إلى تشكيل لجنة للإشراف على سير التقديم والفرز للمتقدمين بالشكل الذي يضمن عدالتها وشفافيتها.