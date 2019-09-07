سلطة الطيران المدني : الإعلان عن سياسية الاجواء المفتوحة

بمناسبة زيارة عاشوراء والاربعينية .

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي عن سياسية الاجواء المفتوحة في مطاري بغداد والنجف الاشرف والذي ياتي ذلك بمناسبة زيارة عاشوراء والاربعينية للأمام الحسين ( عليه السلام ) . وبينت سلطة الطيران أن ذلك الإجراء يتضمن حرية (3،4) فقط من حريات الطيران لجميع شركات الطيران العاملة في العراق للفترة 2019/9/3 ولغاية 2019/9/17 لمناسبة زيارة عاشوراء وكذلك للفترة من 2019/10/4 ولغاية 2019/11/5 لمناسبة الزيارة الاربعينية . يذكر بأن سلطة الطيران المدني العراقي تسهم وبشكل فاعل في تقديم التسهيلات والإمكانات لمختلف شركات الطيران الراغبة بزيادة عدد رحلاتها الجوية للعراق خلال شهر محرم الحرام لأداء مراسم الزيارة.