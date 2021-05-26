نواب يجمعون 45 توقيعا لمساءلة حكومة الاقليم على استمرار استقطاع رواتب الموظفين

ايراداته الشهرية تكفي لتغطيتها

السليمانية ـ عباس اركوازي:

جمع اعضاء في برلمان كردستان 45 توقيعاً لمساءلة حكومة الاقليم حول بقاء الاستقطاع في رواتب الموظفين المستمرة منذ سنوات في الاقليم دون مسوغ قانوني.

وقال عضو برلمان الاقليم سركو كلالي في تصريح للصباح الجدي،د ان اعضاء من مختلف الكتل في برلمان الاقليم قاموا بجمع التواقيع لاستضافة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني لمساءلته حول استمرار استقطاع رواتب الموظفين دون وجه حق على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار النفط في الاسواق العالمية.

وتابع ان حكومة الاقليم ليس لديها مبرر مقنع لاستمرار الاستقطاع وهي غير قادرة على تأمين رواتب الموظفين رغم ارتفاع ايراداتها النفطية وغير النفطية، وهو ما يدفع الى الاستغراب.

الى ذلك اصدرت الجبهة الشعبية وهي هيئة تمثل مختلف مكونات الشعب في كردستان بيانا تسلمت الصباح الجديد نسهة منه، استنكرت استمرار الاستقطاع في رواتب الموظفين، مطالبة بانهاء ما اسمته بالظلم والاجحاف الذي يتعرض له الموظفون في الاقليم.

واشار البيان الى ان اعلان وزارة المالية في حكومة الاقليم بتوزيع رواتب شهر ايار الجاري بنسبة استقطاع 21% امر مؤسف ولايحتمل اية اعذار، نظرا لان اسعار النفط ارتفعت بنحو لافت اضافة الى ارتفاع الايرادات الداخلية من رسوم وكمارك وضرائب.

واوضح البيان ان توزيع الرواتب بنسبة استقطاع 21% مؤشر واضح على ان حكومة الاقليم لا ترغب باعادة الرواتب الى وضعها السابق وهي تريد بذلك ان تعتمد الصيغة الجديدة بدلاً من السابقة بما يتعارض مع الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الاتحادية.