ننشد التميز في التعليم بما يفضي الى التفوق في الدراسات الأولية والعليا والتعليم المستمر

عميد كلية الطب جامعة البصرة:

البصرة ـ سعدي السند:

شهدت كلية الطب في جامعة البصرة خلال شهر أيلول الحالي والشهر الماضي عددا كبيرا من الأنشطة والفعاليات التخصصية المتنوعة .

في البدء قال عميد كلية الطب في جامعة البصرة الدكتور مرتضى محمد صالح المسافر : ان كليتنا كما هو معروف صرح علمي مهم وتنشد في فعالياتها التدريسية والمجتمعية التفوق في المواضيع الطبية التي تتعلق بالمشكلات الصحية وتتسابق في مهامها العلمية في التعليم الطبي الحياتي وفي الفعاليات البحثية في مواضيع مهمة تخص مختلف الأمراض وتسعى إلى تهيئة الخريجين لممارسة طبية متميزة مع التأكيد على ربط الممارسة الطبية مع مصلحة المجتمع.

مواصلة العمل لتهيئة بيئة علمية

وتسعى الكلية ايضا الى التميز في برامج التعليم الطبي في الدراسات الأولية والعليا والتعليم المستمر بما يحقق تدريب الأطباء والأساتذة والباحثين، والتهيئة لإدامة بيئة علمية تؤكد على أحدث المعارف في العلوم الصحية وتؤدي بالضرورة إلى التفوق في التعليم والرعاية الصحية والبحوث الطبية الحيوية والى تحفيز السعي للتعلم الذاتي طويل الأمد وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية التي تميز العمل في مجال العلوم الصحية، كما تسعى الكلية الى تجنيد وتطوير هيئة تدريسية بمواصفات عالية لتصبح الأفضل في مجال التعليم والبحوث.

أهداف الكلية

وعن أهداف الكلية قال : هي المساهمة في دعم وإدامة الصحة من خلال التعليم الطبي والبحث وتقديم الخدمات الصحية، بأبعادها التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية وتخريج أطباء لديهم المعرفة والاستعداد والمهارة التي تمكنهم من ممارسة الطب بشكل مأمون مع تجسيد القيم الإنسانية والأخلاقية و تطوير وتعزيز الدراسات العليا بهدف تدريب الأطباء والكوادر الطبية الأخرى وبالتخصصات المختلفة. وهذا يتطلب فتح دراسات عليا في مجالات عديدة كلما أمكن ذلك بضمنها درجة الدكتوراه و السعي أن تكون الكلية مركزا بحثيا علميا وإبراز دورها في البحوث الصحية التطبيقية مع الاستغلال الأمثل لنتائج تلك البحوث وبالتعاون مع مختلف الجهات المنتفعة و تقديم الخدمة الصحية مباشرة إلى السكان عن طريق الكادر الطبي للكلية العامل في المؤسسات الصحية الرسمية وكذلك في القطاع الخاص

و تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات العلمية والطبية داخل وخارج العراق لتطوير الممارسة الطبية بوصفها فنا وعلما وسلوكا و السعي من اجل حل المشكلات الصحية المحلية عن طريق إجراء البحوث والدراسات العلمية بالتنسيق مع المؤسسات الطبية الأخرى و التعاون مع المراكز والكليات الأخرى في جامعة البصرة لدعم التطور العلمي في الجامعة ولإسناد دورها في المنطقة وفي العالم بشكل أوسع وقد احتفلت الكلية في الرابع والعشرين من نيسان 2017 باليوبيل الذهبي بعد مسيرة حافلة بالعطاء استمرت خمسين عاماً، وفي عام 2020 أكملت الكلية تخريج دفعتها الثامنة والاربعين من الأطباء.

طلبة المرحلة الثانية اقاموا كورسا صيفيا لزملائهم من المرحلة الأولى

من جانب آخر أقام طلبة المرحلة الثانية في كلية الطب جامعة البصرة وبأشراف مباشر من عمادة الكلية، كورسا صيفيا لزملائهم من طلبة المرحلة الأولى، يتضمن توضيح مستهلات المواد العلمية الاساسية الخاصة بالمرحلة الثانية، وذلك بالارتكاز على ما تم طرحه من الاساتذه والمصادر المعتمدة لكلية الطب، وتم طرحها داخل احدى قاعات الكلية (101)، وفق فترة زمنية محددة تبدأ بتاريخ 29 / 8 / 2021 ولغاية 1 / 10 / 2021، وذلك بواقع يومين اسبوعياً كما تم التأكيد على ضرورة تطبيق توجيهات الصحة والسلامة الوطنية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامات وتوفير المعقمات ومنع التجمعات، علماً بأنَّ عمادة كلية الطب تدعم أي نشاط علمي طلابي يهدف الى تعزيز وتطوير العلمية التعليمية في الكلية مما يحقق الوصول الى الأهداف المنشودة، وتخفيف العبء عن الكادر التدريسي وتوطيد التعاون العلمي بين الطلبة والعمادة واحساسهم بحرص الكلية عليهم ومعاملتهم کابنائهم لتحقيق مستقبل مشرق يخدم البلد.

مناقشة المتطلبات والتوصيات لعقد المؤتمر التقويمي للكلية

وعقدت كلية الطب جامعة البصرة جلسة للجنة التحضيرية للمؤتمر التقويمي للكلية بحضور معاون العميد للشؤون الاداريه الدكتور قيس كاظم باقر واعضاء اللجنة التحضيرية حيث تمت مناقشة المتطلبات و التوصيات المطلوبة لعقد المؤتمر التقويمي خلال هذا الشهر

ورشة العمل حول التصنيف العراقي للجامعات

وحضر عميد الكلية ورشة العمل حول التصنيف العراقي للجامعات 2020-2021 والتي نظمها قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي في جامعة البصرة .

وهدفت الورشة الى وضع معايير ومؤشرات لكافة مفاصل العملية التعليمية مما يعطي تصنيفاً وطنياً للجامعات العراقية ويساعدها على تحسين مواقعها في التصنيفات العالمية ويساهم ايضاً في تنفيذ برامج اخرى مثل الاعتماد المؤسسي والبرامجي وفاعلية البحث العلمي.

ندوة علمية عن اعراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال

واقام فرع طب الاطفال في كلية الطب جامعة البصرة ندوة علمية عن اعراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال. ، وتهدف الندوة الى تسليط الضوء على مستجدات مرض كورونا لدى الأطفال وطرق التشخيص والعلاج مع التركيز على اعراض الجهاز التنفسي.

واوصت الندوة بضرورة التعرف على اعراض المرض لدى الاطفال وضرورة تشخيصه مبكراً خاصة الان في زمن الجائحة.

كما اكدت الندوة ايضاً على ضرورة ادراك أطباء الاطفال للعلامات السريرية لمتلازمة عسر التنفس الحاد التي قد يعاني منها الاطفال المصابين وضرورة معالجة هذه الحالات في وحدات العناية المركزة وحسب التوصيات العالمية المعتمدة و على اهمية استعمال جهاز High flow nasal canula. حيث وضح المحاضرون على اهمية استعمال الجهاز كطريقة علاجية اولية ناجحة للمرضى المصابين بمضاعفات المرض خاصة متلازمة عسر التنفس الحاد وان استعمال الجهاز اعلاه يغني عن استعمال جهاز التنفس الاصطناعي.