عيد الحب فرصة لإشاعة المحبة بيننا

احلام يوسف

ندرك جميعا ان الحب لا يحتاج الى يوم للاحتفال به لتعزيزه بين الناس، لكن في بلد مثل العراق نحتاج يوميا الى مناسبة تشيع جو المحبة والفرح بين الناس الذين ارهقتهم الحروب والصراعات السياسية والاخبار التي تزيدهم توترا ما بين سياسة واقتصاد وقتل وفساد وووو.

في بلادنا تحول عيد العشاق الى عيد حب، بمفهومه المطلق، حب بين افراد العائلة وبين الاصدقاء ايضا، لذلك ومع التغييرات السلبية التي شقت الصف العراقي في مرحلة ما وما زالت القلة تحملها وربما تود تعزيزها اكثر لاعادة البلد الى اسوأ مرحلة مر بها، نحن نحتاج الى الاحتفال بعيد الحب لنعده فرصة ننسى بها كل خلاف واختلاف وتظل البلاد معشوقنا الاكبر.

وجهنا سؤالا الى بعض الاشخاص بشأن احتفالهم بعيد الحب، وكانت اولهم ميسرة اسلام التي ذكرت: “عيد الحب احد الاعياد الجديدة في العراق، كنا نسمع عن الفالنتاين فقط، لكن لم يفكر احد منا بان يحتفل به او حتى يبحث عن تاريخه واصل الاحتفال به، لكننا اليوم نبحث عن اي فرصة ننسى بها السياسة الفاسدة والاخبار التي لا تحمل لنا سوى الهم والغم، هذا العيد فرصة لنتبادل الهدايا مع احبابنا ونذكرهم بمحبتنا لهم وحرصنا على اسعادهم بأي طريقة”.

سلام صابر يعتبر ان الاعياد كلها فقدت اصلها وغايتها اذ قال: “فيما سبق وعندما كانت الناس مرتاحة نسبيا، كان العيد بالنسبة اليهم يعني الكثير التواصل والحلويات “الكليجة” ولمة نساء البيت لعجنها وخبزها، ومن ثم التواصل مع الجيران والاقارب، اليوم صار العيد يعني مكالمة او منشور على الفيس بوك، تغيرت الكثير من العادات ليس بسبب التكنلوجيا حسب بل بسبب التغيير الذي طال المودة بين الاهل والاقارب، لذلك صرنا نبحث عن مناسبات جديدة اخرى عسى ان تبث داخلنا طاقة ايجابية وان نشعر ان في الحياة ما زال ما يستحق العيش ومنها عيد الحب الذي اجده فرصة ليس فقط لإشاعة المحبة بين الناس بل فرصة للمترددين من الاعتراف بحبهم لفتاة احلامهم كي تكون مناسبة جيدة ومشجعة لهم”.

ومع كل الجدل الذي اثاره الاحتفال بعيد الحب في السنين الماضية فلم يثن هذا اصحاب المحال التجارية عن ان ينشروا القلوب والدببة الحمراء فيها لتصبح بعض الشوارع وكأنها شجرة عملاقة من الورود والدببة والقلوب الحمر ما يضفي جو السعادة والفرح بداخلنا.

وبحسب علاء الجنابي مدرب التنمية البشرية، فان اللون الاحمر ارتبط بعيد الحب لان هناك نوعا من الماس لونه احمر، وهذا يدل على مدى قيمة الحب، واضاف ان الورود الحمر من أفضل الهدايا في هذا اليوم.

ويقال ايضاً إنّ الحب يأتي من القلب والقلب لونه احمر، لذلك فالعلاقة وطيدة بين عيد الحب واللون الاحمر، اضافة الى ان اللون الاحمر في هذا اليوم دليل على تدفق المشاعر، وهو لون الشجن والمشاعر الجياشة.