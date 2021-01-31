العراق فاز بالتنظيم والنتيجة واكد قدرته على استضافة خليجي25

الوفد الكويتي اشاد بحسن الضيافة

البصرة/ بعثة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية:

اكد العراق قدرته على استضافة خليجي 25، بعد نجاحه بالتنظيم الرائع لمباراة منتخبنا الودية امام نظيره الكويتي والتي اقيمت على ملعب جذع النخلة في المدينة الرياضية الاربعاء وتحقيق الفوز بنتيجة 2-1، وتقدم الكويت بهدف في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، عبر لاعبه عبد الرشيدي لكن منتخبنا الوطني نجح في قلب تأخره إلى فوز اذ سجل الهدف الأول اللاعب محمد داوود في الدقيقة 79. ثم أضاف اللاعب أيمن حسين هدف الفوز للمنتخب من ركلة جزاء في الدقيقة 89. وكانت نهائي خليجي لما يملكه الفريقان من تاريخ ناصع في بطولات الخليج، وشهدت المباراة حضور عدد قليل من الجماهير نتيجة للاجراءات الصحية من قبل خلية الازمة .

وقال مساعد المدرب رحيم حميد: ان المنتخب لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال الشوط الاول وتركز اللعب في منطقة الوسط ولكن تغير اسلوب اللعب بعدما عمل المدرب الصربي كاتانيتش الى مشاركة محمد قاسم وهمام طارق فضلا عن التغييرات الاخرى ، كاتانيتش عزا تغيير اسلوبه في الشوط الثاني 4-4-2 الى تجربة هذه الطريقة وذلك بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به منتخبنا خلال الشوط الاول مؤكدا اننا نمتلك حاليا عناصر متميزة من اللاعبين الشباب امثال محمد داود مبينا ان هذه المباراة فرصة لمشاهدة اللاعبين الذين استدعائهم للمنتخب فضلا عن تغيير اسلوب وبالتالي زرع روح المنافسة بين اللاعبين وعدم الاعتماد على اسماء محددة.

واوضح حميد نتمنى اقامة مباريات ودية مع منتخبات متطورة ليس على صعيد القارة الصفراء وانما اللعب مع مدارس مختلفة من افريقيا واوروبا لغرض تهيئة اللاعبين فنيا وبدنيا قبل خوض مباريات تصفيات كاس العالم المقبلة وهو الحدث المهم وبالامكان الوصول الى الادوار المتقدمة بسبب وجود مجموعة متميزة من اللاعبين في الدوري المحلي وزملائهم المحترفـين والمغتربيـن.

واشاد الوفد الكويتي بحسن الاستقبال والضيافة العراقية الاصيلة وتحدث مهاجم الكويت المخضرم بدر المطوع قائلا: انه منذ وصولنا الى منفذ سفوان حظينا باستقبال كبير وحافل من ابناء المدينة بالكلمات الجميلة التي عبرت عن العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وما يهمنا من هذه المباراة والزيارة هو تعزيز العلاقات الاخوية والتواصل وأن يكون الحدث ملتقى رائعاً مشيرا ان العراق لديه القدرة على احتضان خليجي25 متمنين التوفيق للاشقاء التوفيق في عملهم.

وتحدث حارس المنتخب الكويتي السابق والاعلامي عبد الرضا عباس: ان حضورنا للبصرة هو دليل قاطع لندعم بطولة الخليج وقد طالبت منذ سنوات من اجل ان ياخذ العراق دوره الطبيعي في المنطقة فيما يخص الرياضة وسوف نستخدم كل ادواتنا لدعم هذا الملف ويجب ان تتناوب دول منطقة الخليج على احتضان البطولة وهنا نقول ان العراق طلب الاستضافة منذ سنوات طويلة وقد حان الوقت لتحقيق ذلك.

موضحا ان من مميزات بطولات الخليج هو التواصل بيم الرياضيين والاعلاميين واصبح لدينا اصدقاء في دول المنطقة ولغاية الان نتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا من خلال بطولات الخليج ومباراتنا مع اسود الرافدين هي رسالة واضحة ان العراق قادر على استضافة المنتخبات ولمسنا الامن والاهتمام من قبل المسؤولين على الرياضة وفي مقدمتهم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الذي يحرص على جمع الاشقاء في البصرة، منوها اننا حرصنا على تلبية دعوة الاشقاء العراقيين لحضور مدينة البصرة واجراء مباراة ودية في ملعب جذع النخلة.

جمهور

شهدت بوابات ملعب جذع النخلة وقوف الجماهير الكروية لغرض حضور المباراة والتي تهتف باهازيج ترحيبية بالوفد الكويتي (دارك يالازرق) وكذلك مطالبتهم بتشجيع منتخبنا الوطني وبعد مرور اكثر من عشرين دقيقة سمح لبعض الجماهير بدخول الملعب مما اضاف جمالية الى المباراة ورفع من الروح المعنوية للاعبين وتحقيق الفوز من خلال تسجيل هفي الفوزفي الشـوط الثانـي.

جهد كاتاتنيتش

استطاع المدرب السلوفيني كاتانيتش من مواصلة نتائجه من دون اي خسارة طيلة 20 مباراة خاضها منتخبنا الوطني تحت اشرافه .