“الصناعة” تنهي 71 عقداً مع شركات أجنبية لمخالفتها المواصفات السليمة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني، إنهاء 71 عقداً مع شركات أجنبية لم تقدم المواصفات السليمة للمستخدم العراقي.

وعقدت جمعية الكندي للمهندسين، ندوةً بشأن واقع ومستقبل البنى التحتية في العراق مع وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني والوفد المرافق له الذي يتواجد في لندن لحضور مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني الذي ينعقد كل عام وتنطلق فعالياته بحضور كبريات الشركات العالمية ورجال الأعمال والمستثمرين في بريطانيا والعالم، وحضر الندوة سفير جمهورية العراق في المملكة المتحدة الدكتور صالح حسين التميمي.

وقال السوداني في الندوة التي تابعتها “الصباح الجديد”، “مذ تسنّم الوزارة أحاول إنهاء العقود التي تُضِرّ بالمستهلك ولا تفي بالغرض وقد استطعنا انهاء 71 عقداً مع شركات أجنبية لم تقدم المواصفات السليمة للمستخدم العراقي, والوزارة تشجع المستثمرين بالقطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الوطنية وتطويرها”، ذاكراً :“فيما يتعلق بالألبسة والجلود مثلاً فوزارة الصناعة هي المموّل الأول للجيش العراقي والحشد الشعبي والقطاعات العسكرية كافة بكل احتياجاتهم بعد إنهاء العقد السابق مع الصين”.

وأضاف “فيما يتعلق بالأغذية والمشروبات، فهناك مصاعب في كيفية السيطرة على المنافذ الحدودية التي تدخل منها السلع المستوردة غير الخاضعة لمعايير الجودة والصحة, خاصة فيما يتعلق بالسجائر المنافية لمواصفات الصحية العالمية”.

وأشار السوداني إلى أن “الماركة العراقية للسجائر (سومر) والتي اعيد تشغيل مصنعها ملتزمة بالمواصفات الصحية المطلوبة عالمياً ، غير ان المستهلك العراقي ما زال يستهلك السجائر المتواجدة في السوق العراقية التي لا تحوي على أي مواصفاتٍ صحية”.