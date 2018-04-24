مفوضية الانتخابات: المرشحون استوفوا الشروط ولا صحة لاستبعاد أحد منهم

بغداد- الصباح الجديد

نفى عضو مفوضية الانتخابات، معتمد الموسوي، اليوم الثلاثاء، استبعاد العشرات من الأسماء المرشحة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن جميع المرشحين استوفوا الشروط قبل موعد الدعاية الانتخابية.

وقال الموسوي ردا على مانشرته صحيفة العربي الجديد اللندنية: “بعد مصادقة اسماء المرشحين في مجلس المفوضين وانطلاق عملية الدعاية الانتخابية واعطاء الايعاز بطباعة الملصقات الخاصة باسماء المرشحين والكتيبات التي ستتضمن اسماء القوائم وتسلسلاتها، لايمكن استبعاد اي مرشح”.

واوضح بأن “لا صحة لادعاء استبعاد بعض المرشحين من الانتخابات المقبلة”، مشيرا الى ان “المفوضية استكملت الاجراءات المتعقلة بالمصادقة على المرشحين بعد التاكد من مدى تاهلهم ومطابقة الشروط التي ادرجها القانون خاصة بعد مخابطة المساءلة والعدالة للتاكد من عدم شمولهم باي اجراء يخص الانتخابات والتاكد من صحة صدور وثائقهم”.

ولفت الموسوي الى “بعد المصادقة والاعلان عن اسماء المرشحين لم يتم استبعاد اي مرشح من اي تحالف سياسي”.

وكانت صحيفة العربي الجديد اللندنية نشرت تقريرا صباح امس ادعت فيه بأن السلطة القضائية في العراق تدرس أسماء عشرات المرشحين للانتخابات وجهت إليهم تهم مختلفة، كما ادعت ان مسؤلا قضائيا صرح لها بأن “السلطة القضائية استلمت من مفوضية الانتخابات قوائم بأسماء مرشحين متهمين بفساد وإرهاب وأنّ السلطة القضائية تدرس هذه الأسماء بدقة، وتدقق المعلومات الواردة بشأنهم وانها بصدد إصدار قوائم بأسماء ممنوعة من المشاركة في الانتخابات “.