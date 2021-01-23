فعاليات وأنشطة تخصصية شهدتها كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية

تابعتها الصباح الجديد

البصرة – سعدي السند :

تابعت الصباح الجديد جانبا من أنشطة عدد من كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية والتي شهدتها الجامعة خلال الأسبوع الماضي .

فقد ناقش بحث في كلية الادارة والاقتصاد ( تقييم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص دراسة – استطلاعية في شركة غاز البصرة ).

وهدف البحث الذي قدمته الباحثة زهراء جعفر عبيد إلى بيان عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أدارة مشاريع غاز البصرة وتقديم الإمدادات اللوجستية المطلوبة وأهم الطرائق التي تؤدي إلى معالجة وتطوير مشروعات استغلال الغاز في العراق والتي تأثرت بشكل كبير بالوضع الاقتصادي الذي عانى منه العراق لعدة سنوات .

وأستنتجت الباحثة الى أن مستوى عمل الشركات جيد قياسا لمعيار البنك الدولي وأن العامل السياسي للشراكة بين القطاع العام والخاص يحد من عمل الشركات وأن الأطر القانونية والتنظيمية غير ناجحة.

وأوصت الباحثة بضرورة تعزيز الإطار البيئي للشراكة من خلال متابعة عمل المؤسسات العامة والقطاع الخاص .

تسجيل 5 عزلات جديدة للبكتريا في بنك الجينات العالمي

وتمكن التدريسيون في كلية الزراعة الدكتور حسن نعمة حبيب والدكتورة اسراء يعقوب يوسف والدكتور سرمد غازي بالتعاون مع جامعة Logan الاميركية من تسجيل عزلات جديدة لبكتريا Pseudomonas fluorescens في المركز الوطني لمعلومات التقانة الحيوية NCBI.

وتضمن العمل على تسجيل خمس عزلات جديدة لهذه البكتريا في بنك الجينات العالمي وهي عزلات جديدة لم تسجل سابقا وتم توثيق التتابع الجيني لهذه العزلات لأول مرة وتم تسجيل عدد من الطفرات التي لم توثق من قبل، وقد عزلت هذه البكتريا من اسماك الكارب المتوفرة في الاسواق المحلية.

والجدير بالذكر ان وجود هذه البكتريا دليل على تلف الأغذية المبردة والحفظ غير الجيد وهي اشارة الى أن نوعية اللحوم ستكون مرفوضة فضلا عن إن هذه البكتريا يمكن ان تكون مسببة للعديد من الامراض للبشر وكذلك يمكن ان تهدد صناعة الثروة السمكية ومن الممكن ان تسبب تسمم الدم النزفي في الاسماك.

البكتريا البيئية المعزولة من الابار النفطية وتطبيقها كمضادات

وناقشت كلية العلوم في جامعة البصرة البحث الموسوم ( تحضير وتوصيف جسيمات الفضة النانوية بواسطه البكتريا البيئية بكترياPsedoumonas stutzerii ونشاطها المضاد للأمراض).

ويهدف البحث الذي قدمته الباحثة شيماء عواد بجاي الى تصنيع الفضة النانوية من البكتريا البيئية المعزولة من الابار النفطية وتطبيقها كمضاد بكتريا الالتهابات ومضاد خلايا السرطان ومضاد للأكسدة والجذور الحرة .

وتضمن البحث استخدام بكتريا Psedoumonas stutzerii.في التخليق الحيوي AgNPs حيث تم التعرف على جين SrDNA16 من خلال استخراج الحمض النووي وتضخيم الجين باستخدام تقنيه(PCR ).

و اوصت الدراسة تحديد قابليه Pseudomonas stutzerii للتوليف البيولوجي للمعادن الاخرى مثل الذهب والنحاس وايضا هناك حاجة لدراسة التعبير الجيني للجينات المسؤولة عن انتاج الانزيمات التي تدخل في تركيب جزيئات الفضة النانوية وكذلك دراسة AgNPs المخلق حيويا بواسطه البكتريا ضد الفطريات والطفيليات .

منشطات الذكورة لدى النساء المصابات بتساقط الشعر الأنثوي

وناقشت كلية الطب العلاقة بين ارتباط العلامات السريرية والبيوكيميائية لفرط منشطات الذكورة لدى النساء المصابات بتساقط الشعر الأنثوي .

وتهدف الدراسة التي قدمها الباحث سامح عبد عذيب الى تقييم الارتباط بين الأنماط الظاهرية السريرية لفرط منشطات الذكورة والمتغيرات الكيميائية الحيوية عند النساء قبل انقطاع الطمث المصابات بتساقط الشعر الانثوي.

واستنتجت الدراسة ان شدة تساقط الشعر الانثوي مرتبط فقط مع العلامات السريرية لفرط منشطات الذكورة مثل فرط نمو الشعر وحب الشباب وليس المؤشرات البيوكيميائية. ولم يكن للمؤشرات الاضافية مثل مستويات الكلوبيولين المرتبط بالهرمونات الجنسية , معدل كتلة الجسم ومؤشر HOMA-IR اي ارتباط ملحوظ بشدة تساقط الشعر الانثوي.

أثر التفكير الاستراتيجي في جودة الحياة الوظيفية

وناقش بحث في كلية الادارة والاقتصاد ( أثر التفكير الاستراتيجي في جودة الحياة الوظيفية) – دراسة تطبيقية في مديرية الوقف الشيعي في ذي قار.

ويهدف البحث الذي قدمه الباحث عقيل جواد محمد إلى التعرف على أثر التفكير الاستراتيجي في جودة الحياة الوظيفية في مديرية الوقف الشيعي في ذي قار وتحديد مستوى توافر إبعاد جودة الوظيفية في مديرية الوقف الشيعي في ذي قار

وأستنتج الباحث الى أن توفير عناصر التفكير الاستراتيجي في مديرية الوقف الشيعي في ذي قار وتوفير عناصر جودة الحياة الوظيفية في المديرية .

وأوصى الباحث بضرورة الاهتمام بموضوع التفكير الاستراتيجي ومعرفة عناصره كونة يمثل أداة فعالة وناجحة من أدوات الإدارة الاستراتيجية الحديثة لمواجهة التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة