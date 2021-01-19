أنشطة متنوعة للأرتقاء بدور المرأة والعمل من اجل عالم خال من العنف ضد المرأة

جمعية الفردوس العراقية في البصرة

البصرة – سعدي السند:

قبل حوارنا مع فاطمة البهادلي مديرة جمعية الفردوس العراقية ومقرها في البصرة قدمنا لها التهاني بمناسبة حصولها على تكريم وتقدير جهات متعددة خلال عام 2020 حيث حصلت على جائزة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للمدافعين عن حقوق الانسان من قبل ( فرونت لاين) وقدم لها مركز الخليج لحقوق الإنسان درع الشكر والتقدير وقدم مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن كتاب شكر وتقدير لجمعية الفردوس العراقية ومن القائد اللواء عباس ناجي قائد شرطة البصرة ومدير مركز التدريب المتقدم في الجنوب العميد طلال وحظيت ايضا بتكريم من محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني وكذلك من شعبة المنظمات في ديوان محافظة البصرة واذاعة الرشيد في محافظة البصرة ومؤسسة التوحيد الثقافية وبتكريم من مفوضية حقوق الإنسان في بغداد برئاسة الدكتورة فاتن الحلفي وكذلك مكتب المفوضية في محافظة البصرة مهدي التميمي ومنظمة روافد الجنوب ومنظمة اوزون وجهات دولية ووطنية ومحلية داعمة لعمل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

حب الوطن يجمعنا والإنسانية توحدنا .

وبدأت مديرة جمعية الفردوس العراقية حديثها للصباح الجديد بالقول بدأنا بأنشطتنا خلال العام الجديد 2021 بزيارة كنيسة مارا فرام حيث التقينا يالمطران حبيب النوفلي راعية ابرشية الكلدان في البصرة والمنطقة الجنوبية الذي استقبلنا استقبالا رائعا وجرت احاديث الخير ومنها ان الاختلاف لا يعني الخلاف نحن نؤمن بأن الاختلاف عنصر قوة لا ضعف في اي مجتمع كان والتعارف والمعرفة وقبول الآخر المختلف هو أداة انسانيتنا لتعزيز تلك العلاقة ، ولكي نتعايش بسلام لابد ان نحب الآخر ونعترف ببعضنا وان نتقرب اليه فهما وتقبلا فحب الوطن يجمعنا والإنسانية توحدنا .

واصطحبنا الى مكتبة الكنيسة التاريخية التي تضم الكثير من التراث الكنيسي من كتب وصور وأدوات ،والتي في كل منها بصمة حب وتضحية.

نشر مفهوم السلام بين أبناء شعبنا

كما زرنا كنيسة القلب الاقدس لتقديم التهنئة الى سيامتي الأسقفية المطران مار أثناسيوس دردر لتوليه منصب النائب البطريكي في البصرة والخليج العربي للسريان الكاثوليك.

وناقشنا معا سبل التعاون المشترك بين منظمات المجتمع المدني والكنيسة السريانية والتي يمكن من خلالها نشر مفهوم السلام بين أبناء شعبنا والعمل على تحقيقه من خلال المبادرات المجتمعية التي تجمع الطرفين وكذلك عقد جلسات ودورات توعية بمفاهيم السلام والحوار .

وفي نهاية اللقاء اعرب عن شكره لجمعية الفردوس العراقية التي تمنت له النجاح والتوفيق في مسيرته العملية لخدمة أبناء الديانة المسيحية في البصرة والخليج العربي .

المؤتمر الختامي الذي جاء تتويجا لمجموعة من النشاطات

وتحت عنوان المشاركة السياسية للمرأة حق وليس هبة عنوان لحياة سياسية نطمح اليها اقيم المؤتمر الختامي الذي جاء تتويجا لمجموعة من النشاطات استمرت لمدة سنتين خدمة لهذا الهدف وقد اسفرت عن مجموعة من التوصيات التي تجعل من مشاركة المرأة السياسية امرا فاعلا ومثمرا ..

وقد شهد المؤتمر الختامي حضور عدد من الشخصيات في الحكومة المحلية وكذلك كان هناك حضور لمفوضية حقوق الانسان وعدد من الناشطات البصريات وقد تم تكريمهن بشهادات تقديرية مقدمة من جمعية الفردوس تكريما لجهودهن في رفد النشاط المدني في البصرة وبحضور وسائل الاعلام.

مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

وأشارت السيدة البهادلي الى ان الجمعية أستمرت بانشطتها ضمن حملة ١٦ يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث قام فريق الجمعية بتعريف الناس بالحملة في مركز واقضية محافظة البصرة من خلال توزيع الملصقات التعريفية والورود من اجل مستقبل مشرق وعالم خال من العنف الموجّه ضد النساء والفتيات بالتنسيق مع هيئة الامم المتحدة للنساء وشعبة المنظمات في ديوان محافظة البصرة.

ورشة عمل حول مفهوم المشاركة السياسية للمراة

وأكدت لخمسة ايام متتالية عقدت جمعية الفردوس العراقية ورشة عمل حول مفهوم المشاركة السياسية للمراة واهم المعوقات التي تحيل من مشاركة المراة كناخبة ومرشحة واهم الآليات التي تعزز مشاركتها السياسية .

وشاركت في الورشة مجموعة من نخب النساء البصريات بمختلف التخصصات العلمية والعملية وبحضور عضو لجنة المراة النيابية ريزان شيخ دلير ومستشار المراة لرئيس مجلس النواب رحاب العبودة وممثلات عن ديوان محافظة البصرة ناهدة صبيح وايناس الجبوري وحددت خلال الورشة اهم المعوقات لمشاركة المراة سياسيا والتي تمثلت : اسباب دستورية وقانونية, حيث لاينص المشرع على مبدأ المساواة بين الذكور والاناث فيما يخص بعض الحقوق السياسية وعوامل تتصل بالنسق الثقافي والقيمي والذي يكرس صورا نمطية عن المراة ودورها في المجتمع خلال لقائه بممثلي الشركات الفاحصة.