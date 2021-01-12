ودية اليوم تحمل الرقم 33 بين اسود الرافدين والأبيض الإماراتي

استعدادا للتصفيات الآسيوية المزدوجة

محمد صادق السامرائي:

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم يوم الثلاثاء مباراة ودية امام منتخب الامارات العربية المتحدة تقام في استاد زعيبل بنادي الوصل في اطار تحضيراته للتصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022م وأمم اسيا 2023م ..وفي هذا التقرير ارصد الى القراء الاعزاء بعض الاحصائيات الرقمية بين المنتخبين .

التقى المنتخب العراقي والمنتخب الاماراتي في 32 مباراة حقق المنتخب العراقي الفوز في 12 مباراة في حين حقق المنتخب الاماراتي الفوز في 8 مباريات وحل التعادل بين المنتخبين في 12 مباراة.

اما اول لقاء جمع بين المنتخب العراقي والمنتخب الاماراتي يوم 20/ اب / 1973م في بطولة كاس فلسطين الثانية التي اقيمت في ليبيا وانتهت بفوز المنتخب العراقي 1/3 .. اول هدف للمنتخب العراقي في مرمى المنتخب الاماراتي سجله اللاعب كاظم لعيبي، واول هدف للمنتخب الاماراتي في مرمى المنتخب العراقي سجله اللاعب رجب عبد الرحمن.

واول تعادل بين المنتخب العراقي والمنتخب الاماراتي حصل في 9/ ايلول / 1983م تعادل المنتخبان بدون اهداف في المباراة التي جرت ضمن تصفيات اولمبياد لوس انجلوس في العراق.

اكبر فوز للمنتخب العراقي على المنتخب الاماراتي 5/صفر وتحقق مرتين في 21/كانون الاول / 1975م في بطولة كأس فلسطين الثالثة في تونس .وفي 4/نيسان /1979م في دورة كأس الخليج العربي الخامسة في العراق .. واكبر فوز للمنتخب الاماراتي على المنتخب العراقي 2/صفر في 20/تشرين الثاني / 2014م في دورة كأس الخليج العربي الثانية والعشرين في السعودية.

اخر لقاء جمع المنتخب العراقي والمنتخب الاماراتي في 29/تشرين الثاني / 2019م في دورة كأس الخليج العربي 24 التي جرت في قطر وانتهى اللقاء بفوز منتخب العراق 2/صفر سجل اهداف المنتخب العراقي علاء عباس وعلاء عبد الزهرة.

من جانب اخر، وقعت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اتفاقية تعاون مع الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، في مقر الاتحاد في دبي، وتتيحُ الاتفاقية التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات الكروية خلال الفترة المقبلة.وافتتحَ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة الاماراتي، حفل توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي، إياد بنيان، والامين العام، محمد فرحان.

وتأتي الاتفاقية استمراراً لجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم الخاصة بتعزيز العلاقات مع مختلف الاتحادات الوطنية بالعالم، وتطوير منظومة كرة القدم، والاستفادة من الخبرات لرفع المستوى الفني والإداري والتنظيمي لمختلف البطولات الكروية، وتعزيزاً للتعاون المشترك بين الدولتين في القطاعات كافة.

وقالَ الشيخ راشد بن حميد النعيمي: جميع إمكانات اتحاد الكرة تحت تصرف الاتحاد العراقي، وسنقدم له كل الدعم على مستوى المنتخبات الوطنية، وتربطنا علاقات واسعة مع الاشقاء في العراق.وأضافَ: علاقاتنا وطيدة مع جمهورية العراق، وسنسعى جاهدين لرفع الحظر الكلي عن استضافة المباريات في العراق، ونتأمل زيارة بلدنا الثاني العراق في القريب العاجل.من جانبهِ، أكدَ رئيس التطبيعية، إياد بنيان: ان ‏الإمارات‬ دولة شقيقة وهي البلد الثاني لكل العراقيين، ونثق في دعمها ومساندتها لنا في جهود رفع الحظر الكلي عن اللعبة في «بلد الرافدين».

وتقدمَ السيد، إياد بنيان، ‏بوافر الشكر والامتنان للاتحاد الاماراتي لكرة القدم، واثنى على دعمهم للعراق، وتمنى ان يستفيد العراق والامارات من الاتفاقية، ومن المواجهة الودية التي ستجمعهما، وأن يحقق الطرفان مبتغاهما من المباراة، وأن يكونا في وضع أفضل للتحضير لتصفيات كأس العالم.