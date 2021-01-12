  • الأربعاء , 13 يناير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

بين السائل والمسؤول ئ

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-1-
قالوا :
إن الكلام صفة المتكلم “
ومتى ما كان الكلام رصيناً غنياً بالأفكار الصائبة كشف عن أنَّ المتكلمَ رجل ذو فضل ومراس فكري .
-2-
والاسئلة التي تُطرح انما هي من مفردات الكلام، وبالتالي فهي تكشف ايضاً عن شخصيات السائلين .
-3 –
وهناك من الاسئلة ما يصدرُ عَنْ خَلْفِيّةٍ مشوبة بالكثير من العُقَد النفسيّة وهي لا تعدو ان تكون محاولات بائسة للنيل مِمَنْ يُوجَهُ السؤال اليهم .
-4-
ومن ذلك : اسئلةٌ طرَحَهَا أحدهُم ووجهها الى كاتب السطور يقول فيها :
ماذا قدمتم للفقراء ؟
وكم هو عدد مَنْ زوجتموهم مِنَ الشباب ؟
ومَنْ هم الذين قدمتم لهم المساعدات المطلوبة ؟
وكل هذه الاسئلة لم يكن الغرض منها الاّ محاولة التنفيس عن حقد متراكم وكراهة شديدة …
وقد تقول :
ولماذا يُتهم صاحبُ الاسئلة بكل ذلك ؟
والجواب :
أولا :
انّ من القبيح والشائن ان يتشدق الانسان بما قدّمه للفقراء من معونات ومساعدات ،
كما انه ليس من اللائق ذِكْرُ الأشخاص الذين كانت له يَدٌ عليهم مِنْ خلال تصديه لقضاء حاجاتهم .
وما أروع ما روي عن الامام الصادق (ع) في هذا الباب حيث نقل عنه قوله (ع) :
{ لا يتم المعروف الاّ بثلاث خصال :
تعجيله
وتصغيره
وستره }
انّ الاخلاص في العمل يقتضي الستر والكتمان بدلاً من النشر والاعلان
فهل يصح ان نسرد له قائمة طويلة عريضة في ما وُفِقْنا اليه مِنْ أعمال الإحسان والبر الاجتماعي ؟
واذا ذكرنا شيئا من ذلك ألا يُعَّد لوناً من ألوان الاشارة الى الذات ؟
ثانياً :
انّ الاسئلة المطروحة لا يُسئل عنها عادة الاّ أصحاب الثراء والارصدة الضخمة من الاموال، حيث تؤهلهم قدراتُهم المالية الفائقة لانجاز العديد من المشاريع الضخمة النافعة .
أما علماء الدين – وهم في الغالب ليسوا من أهل الثراء –فانهم لا يتوانون من أداء خدماتٍ دينيةٍ واجتماعيةٍوانسانيةٍ حسب الفرص المتاحه لهم بعيداً عن النشر والاعلان
وثالثا :
اذا كانت الاسئلة المطروحة بقصد الاستدراج الى ذكر المناقب والمواقف فانّ السائل قد عاد بخفي حنين وقد خاب مسعاه .
ورابعاً :
انّ صاحب الاسئلة انما أساءَ الى نفسه، ولم يُسيءْ الينا،حيث كشف النقاب عما ينطوي عليه مِنْ أوضاع نفسية مأزومة، ومن ضعف معرفي وأخلاقي …
وموطن العبرة مما ذكر :
التزام الدقة والحذر في الكلام عموماً ، وفي توجيه الاسئلة للآخرين خصوصاً ، خشية الوقوع في المطبات …

حسين الصدر

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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