بين السائل والمسؤول ئ

-1-

قالوا :

إن الكلام صفة المتكلم “

ومتى ما كان الكلام رصيناً غنياً بالأفكار الصائبة كشف عن أنَّ المتكلمَ رجل ذو فضل ومراس فكري .

-2-

والاسئلة التي تُطرح انما هي من مفردات الكلام، وبالتالي فهي تكشف ايضاً عن شخصيات السائلين .

-3 –

وهناك من الاسئلة ما يصدرُ عَنْ خَلْفِيّةٍ مشوبة بالكثير من العُقَد النفسيّة وهي لا تعدو ان تكون محاولات بائسة للنيل مِمَنْ يُوجَهُ السؤال اليهم .

-4-

ومن ذلك : اسئلةٌ طرَحَهَا أحدهُم ووجهها الى كاتب السطور يقول فيها :

ماذا قدمتم للفقراء ؟

وكم هو عدد مَنْ زوجتموهم مِنَ الشباب ؟

ومَنْ هم الذين قدمتم لهم المساعدات المطلوبة ؟

وكل هذه الاسئلة لم يكن الغرض منها الاّ محاولة التنفيس عن حقد متراكم وكراهة شديدة …

وقد تقول :

ولماذا يُتهم صاحبُ الاسئلة بكل ذلك ؟

والجواب :

أولا :

انّ من القبيح والشائن ان يتشدق الانسان بما قدّمه للفقراء من معونات ومساعدات ،

كما انه ليس من اللائق ذِكْرُ الأشخاص الذين كانت له يَدٌ عليهم مِنْ خلال تصديه لقضاء حاجاتهم .

وما أروع ما روي عن الامام الصادق (ع) في هذا الباب حيث نقل عنه قوله (ع) :

{ لا يتم المعروف الاّ بثلاث خصال :

تعجيله

وتصغيره

وستره }

انّ الاخلاص في العمل يقتضي الستر والكتمان بدلاً من النشر والاعلان

فهل يصح ان نسرد له قائمة طويلة عريضة في ما وُفِقْنا اليه مِنْ أعمال الإحسان والبر الاجتماعي ؟

واذا ذكرنا شيئا من ذلك ألا يُعَّد لوناً من ألوان الاشارة الى الذات ؟

ثانياً :

انّ الاسئلة المطروحة لا يُسئل عنها عادة الاّ أصحاب الثراء والارصدة الضخمة من الاموال، حيث تؤهلهم قدراتُهم المالية الفائقة لانجاز العديد من المشاريع الضخمة النافعة .

أما علماء الدين – وهم في الغالب ليسوا من أهل الثراء –فانهم لا يتوانون من أداء خدماتٍ دينيةٍ واجتماعيةٍوانسانيةٍ حسب الفرص المتاحه لهم بعيداً عن النشر والاعلان

وثالثا :

اذا كانت الاسئلة المطروحة بقصد الاستدراج الى ذكر المناقب والمواقف فانّ السائل قد عاد بخفي حنين وقد خاب مسعاه .

ورابعاً :

انّ صاحب الاسئلة انما أساءَ الى نفسه، ولم يُسيءْ الينا،حيث كشف النقاب عما ينطوي عليه مِنْ أوضاع نفسية مأزومة، ومن ضعف معرفي وأخلاقي …

وموطن العبرة مما ذكر :

التزام الدقة والحذر في الكلام عموماً ، وفي توجيه الاسئلة للآخرين خصوصاً ، خشية الوقوع في المطبات …

حسين الصدر