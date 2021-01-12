نفط الوسط يؤكد ان توقف الجولة 14 يمنح الجميع فرصة التقاط الأنفاس

فريق القاسم يدعم صفوفه برباعي أجنبي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد لؤي صلاح، المدرب المساعد لنفط الوسط، أن توقف الدوري لأيام معدودة لحين انطلاق الجولة الـ14، سيمنح الأندية فرصة استعادة الأنفاس.وقال صلاح إن اللاعبين أجهدوا بشكل كبير خلال ضغط مباريات الدوري وبالتالي مباراة المنتخب الوطني الودية مع الإمارات منحت الأندية فرصة استعادة الأنفاس بعد تأجيل انطلاق الجولة الـ14 لعدد من الأيام ستكون فرصة لاستعادة الأنفاس بعد الضغط الكبير.

وأضاف «فريقنا تحمل عبئا كبيرا ونحن مطالبون بالحفاظ على النتائج الطيبة والمباراة المقبلة، ستكون أمام الزوراء».وتابع «فرصتنا لإعادة ترتيب الأوراق واستعادة اللاعبين الذين أصيبوا في مباراة الصناعات الكهربائية وبالتالي أعتقد أن التوقف جاء بتوقيت مناسب».

وأشار لؤي صلاح، إلى أن الفريق استأنف تدريباته اليومية، بعد أن منح راحة لمدة يومين ليبدأ التحضير للمباراة المرتقبة أمام الزوراء، قائلا «نسعى لأن تكون مباراة تأكيد جدارة نفط الوسط للبقاء في مقدمة الترتيب».يذكر أن نفط الوسط أنهى الجولة الـ13 بصدارة الترتيب برصيد 27 نقطة.

من جانبه، أكد مدرب القاسم، عادل نعمة، أن الخطوة الأولى التي يسعى لإضافتها إلى الفريق هي التعاقد مع أربعة لاعبين محترفين جدد بفترة الانتقالات الشتوية.وقال نعمة إن رجل الأعمال حسين الرماحي الذي بدأ بدعم نادي القاسم سيكون دافعا معنويا للفريق بتصحيح المسار ومنحه الثقة في إعادة ترتيب الأوراق.

وزاد: «اتفقنا على التعاقد مع أربعة محترفين جدد سيتم إضافتهم للفريق بفترة الانتقالات الشتوية».وبين: «الجهاز الفني بدأ العمل بشكل جاد واتفقنا مع لاعب محترف أفريقي وآخر برازيلي لتدعيم خطوط الفريق وهناك رغبة لإضافة لاعبين آخرين قبل فتح باب الانتقالات الشتوية ليكون التحاقهم بوقت مبكر ليحققوا الانسجام المطلوب».وأشار: «مهمة قيادة الفريق البعض يراها مجازفة وأنا بطبيعة الحال أود العمل مع اللاعبين الشباب وسنراهن على تماسكنا لتأكيد البقاء في الدوري الممتاز كهدف أولي».يذكر أن إدارة نادي القاسم وضعت ثقتها بالمدرب عادل نعمة خلفا للمدرب السابق جاسم جبر.

وفي سياق اخر، عقدت اللجنة الفنية والتطوير في الهيأة التطبيعية، برئاسة شامل كامل و وسام نجيب، اجتماعا موسعا مع اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد ا لاسيوي، برئاسة المدير الفني للاتحاد الاسيوي، ويم، وذلك عبر دائرة ( google meet ).

واستعرضَ شامل عمل اللجنة الفنية في الفترة التي مضت بما فيها العمل بالضوابط والمشاريع والتعليمات الخاصة بالاتحاد الاسيوي، إضافة الى استعراض المنجزات التي تحققت، مثل هيكلة اللجنة الفنية والتطوير، وضوابط وتعليمات اختيار المدير الفني للاتحادات الفرعية، وضوابط اختيار مدربي الفئات العمرية، ومشروع اختيار اللاعب الموهوب والمحلل الفني واهميته، اضافة الى اجراءات ترخيص الاكاديميات.وقالَ كامل: ان اللجنة الفنية والتطوير، وبكامل اعضائها، تعمل من اجل افتتاح قريب لمشروع مراكز الموهبة الرياضية، وخاصةً اتفاق التوأمة مع مشروع اسباير في قطر.

وأعلنَ ، في الاجتماع، اسم المدير الفني للاتحاد العراقي الهولندي (فان ستا) الذي سيباشر عمله في بداية شهر شباط المقبل، وكذلك استقدام مدير فني لمراكز الموهبة الرياضية. أما مدرب المنتخب الاولمبي فإن اللجنة الفنية والتطوير رفعت توصية بأن يكون المدرب اجنبي الجنسية.

من جانبهِ، عرضَ مدير قسم التعليم والتطوير في الهيأة التطبيعية، الدكتور وسام صليوة، في الاجتماع، اهم المشاريع المنجزة والخاصة بالمحاضرين والمدربين والدورات التدريبية، منها مشروع تصنيف المدربين، وتعليمات وضوابط الترشح للدورات التدريبية، وصلاحيات المحاضرين العراقيين المعتمدين من قبل الاتحاد الاسيوي، إضافة الى مشروع قانون لتقييم اداء المحاضرين وتطويرهم، وتم التطرق ايضا الى الدورات التدريبية الاسيوية فئة ( A ) وفئة ( pro )، خاصةً بعد طلب العراق الانضمام الرسمي بعد اكتمال المتطلبات الخاصة بالدورتين.

من جهتهِ، أكدَ مدير ادارة التعليم والتطوير في الاتحاد الاسيوي، خوزيه، أنه تم قبول طلب العراق بالانضمام لدورات ( A ) الاسيوية، على ان يتم إرسال لجنة تقييم من قبل الاتحاد الاسيوي للوقوف على متطلبات وضوابط وعمل الدورات التدريبية آنفة الذكر، وكذلك تمت الموافقة المبدئية على إقامة ثلاث دورات تدريبية فئة ( pro ) في العراق بنهاية عام 2021 ، خاصة بعد التقييم النهائي للدورات التدريبية الاسيوية.

وعبّر (ويم) في نهاية الاجتماع عن انبهاره الشديد بما يحصل من انجازات على مستوى إعداد وتنظيم المشاريع في العراق، وآلية التطور الحاصلة، مؤكدا دعم الاتحاد الاسيوي اللامحدود للعراق باعتباره احد الركائز الاساسية في عضوية الاتحاد الاسيوي. . وقدّم، ويم، شكره وامتنانه العميق للهيأة التطبيعية، ولإدارة اللجنة الفنية والتطوير ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.