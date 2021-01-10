كرنفال بهيج في افتتاح المقر الرسمي لأكاديمية هوك فتنس الدولية

«الشباب والرياضة» تشيد بالعمل وتؤكد مواصلة تقديم الدعم



بغداد ـ فلاح الناصر:

اشادت وزارة الشباب والرياضة بعمل أكاديمية هوك فتنس الدولية للرشاقة ونحت الجسم والفنون القتالية، مؤكدة انها ستواصل تقديم الدعم لنشاطات هذه الأكاديمية التي تعد نقلة نوعية للرياضة والشباب في العراق.

وقال مدير قسم الأنشطة والبرامج الرياضية في دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة، الدكتور نجم عبد مطشر، ان هوك فتنس من الأكاديميات المتميزة للرشاقة والعاب الفنون القتالية، وهي بإدارة البطل العالمي علي كريم الملقب علي هوك وهو احد ابطال اللعبة المعروفين على الصعيد العالمي، وهو صاحب فكر حديث، لذلك ارتات وزارة الشباب والرياضة ممثلة بقسم الانشطة والبرامج الرياضية في دائرة التربية البدنية عقد بروتوكول مع اكاديمية هوك فتنس، وتخلل هذا البروتوكول اقامة ثلاث دورات، الاولى للمستوى الأول اقيمت في وزارة الشباب والرياضة لموظفات الوزارة، اما الثانية فقد جرت في محافظة السليمانية، والثالثة ستقام ابتداء من يوم الخميس المقبل في محافظة أربيل، لمدة ثلاثة ايام، وهي للمستوى الثالث، حيث تشمل هوك فتنس 28 من المستويات الخاصة بها، واشار عبد مطشر إلى ان الدورة الرابعة ستقام في مدينة الموصل، وستتبعها اقامة دورات اخرى في محافظات بالتتابع مثل كركوك ثم صلاح الدين وبقية المحافظات في جميع ربوع عراقنا الحبيب وذك لنشر هذه الرياضة التي تتميز ايضا بالموسيقى والحركات وهي تعمل على قوة ورشاقة الجسم وتخفيف الاوزان.

واوضح ان هذه الرياضة تشمل كلا الجنسين، وفكرتها هي رياضة للجميع وهي تبعث رسائل ونعمل على توسيعها في جميع المحافظات لما تحمله من ثقافة رياضية وهي مطلوبة جدا، وقال ان رياضة هوك فتنس هي ترتبط بصورة كبيرة مع الجماعات، حيث طلبة جامعة السليمانية اقامة دورة لطلبتها، كما هنالك طموح باقامة دورة في جامعة أربيل، كذلك في الموصل، منوها إلى ان هوك فتنس تعتمد الحداثة في الرياضة، وهذا شيء مهم، لكون الكثير من المناهج الرياضية تعتمد على الكلاسيكية، وهي بحاجة إلى تحديث وتطوير، فدخول هذه الرياضية في مناهج الجامعات جدا مهم.

هذا واقيم كرنفال بهيج في افتتاح مقر الاكاديمية مساء الخميس في بغداد، بحضور العديد من الشخصيات التي قدمت التهاني والتبريكات لإدارة الاكاديمية، متمنية لها النجاح في إضافة رياضة تتميز بمواصفات حديثة إلى الميدان الرياضي، في حين اجرت الوكالات الإخبارية والإعلاميين تغطية خاصة عن الحفل.

وقدم رئيس الاكاديمية شهادات تقديرية للحضور من الضيوف الذين ثمنوا دور إدارة الاكاديمية والعاملين فيها لما يقدمونه من جهود كبيرة في ارساء أسس صحيحة لرياضة حديثة تضم فعاليات جميلة ومتنوعة في جانبي الرشاقة والفنون القتالية.

من جانبه، قال مدير اكاديمية هوك فتنس الدولية، علي كريم او علي هوك، ان افتتاح الاكاديمية خطوة مهمة جدا لانه يمثل الاتحاد العالمي واتحاد الشرق الاوسط بهذه الرياضة، مبينا ان هنالك نقلة مهمة تشهده رياضة الكارديو ستيب مع الميوزك ونعمل على ان تكون هذه الرياضة ثقافة وليست مجرد رياضة، اذا نعمل على نقل الرياضة الأوروبية والية العمل في هذا التخصص، وكذلك في إدارة القاعات الرياضية الخاصة بها.

واشار إلى ان اكاديمية هوك فتنس الدولية معترف بها في 122 دولة، وقال ان المقر الجديد سيكون مركز تدريبي وتأهيلي للمدربات والمدربين، وسيضم صالات تدريب، والعاب رشاقة وفنون قتالية.

واوضح ، ان فريقه العامل ضمن الاكاديمية يتوزع على محافظات العراق، فهنالك 102 مدربة و4 مدربين يعملون منذ 4 سنوات، وهذه الاعداد قابلة للزيادة بحسب توسعة النشاطات واقامة الدورات وهنالك طلبات للانضمام إلى الاكاديمية، وذكر ان من بين هذا العدد من المدربين هو يعتمد على 12 مدربا في تطوير رياضة الكارديو ستيب.

كما ثمن هوك، دور وزارة الشباب والرياضة ممثلة بدائرة التربية البدنية ورئيس قسم الانشطة والبرامج الرياضية، الدكتور نجم عبد مطشر، على تعاونهم وتقديم الدعم والمساندة لإقامة الانشطة والدورات الخاصة برياضة هوك فتنس، منوها إلى ان هنالك طلب من المحافظات باقامة هذه الدورات الحديثة وتوسيع قاعدة الرياضة.

وتابع ان التنسيق ايضا متواصل مع الجامعات لاقامة دورات للطلبة، سيما ان الاكاديمية سبق لها اقامة نشاط خاص بالجامعات ونال استحسان واشادة المسؤولين، في حين كان هنالك تفاعلا كبيرا من الطلبة المشاركين في النشاط.

علي هوك، اكد ان مشروعه الكبير، بل الحلم الذي يتمناه ان يكون حقيقة هو ان يكون للاكاديمية اتحادا مستقلا، وهذا ما يعمل عليه مع المتخصصين وفي مقدمتهم الدكتور نجم عبد مطشر ودعم وزارة الشباب والرياضة الذي يصل إلى ما نسبته 70 % في دعم نشاطات الاكاديمية الخاصة بالرشاقة ونحت الجسم والفنون القتالية «الايروبك / كارديو ستيب/ فتنس بدي/ كروس فت».