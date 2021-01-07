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نواب من كتلة الجيل الجديد يتعرضون لضرب مبرح من نواب الديمقراطي

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السليمانية – عباس اركوازي:
تعرض نواب عن كتلة حراك الجيل الجديد الى اعتداء من قبل نواب الحزب الديمقراطي خلال جلسة استثنائية عقدها برلمان كردستان، امس الاربعاء للتصويت على مرشح الحزب الديمقراطي لشغل وزارة النفط في حكومة الاقليم.
وشهدت الجلسة التي صوت فيها 81 نائباً من اصل 111 عضوا لصالح وزير الثروات الطبيعية مشادات كلامية ونقاشا حادا من قبل كتل المعارضة، التي طالبت بالكشف عن تفاصيل ملف النفط واجراء الاصلاحات الادارية والمالية في قطاع الطاقة والملاكات الحكومية.
ورفضت كتل احزاب المعارضة الاربعة اضافة الى 5 نواب عن حركة التغيير التصويت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، كمال اتروشي لشغل منصب وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم خلفاً للوزير السابق اشتي هورامي، الذي خلفت سياسته في ادارة ملف النفط والغاز في الاقليم خلال السنوات السابقة كوارث اقتصادية ومالية على المواطنين في الاقليم.
وشهدت الجلسة الاعتداء بالضرب على نواب حراك الجيل الجديد من قبل عدد من اعضاء برلمان الحزب الديمقراطي وقاموا بضرب النائب سيبان اميدي باسلحة جارحة اذا ان اثار الضرب كانت شاخصة على جبينه.
وقال رئيس كتلة حراك الجيل الجديد الدكتور كاظم فاروق، ان كتلته وبعد اصرارها على الكشف عن السرقة والفساد الكبير بملف النفط واعادة ايراداته الى شعب كردستان تعرضت الى اعتداء وتجاوز من قبل اعضاء في كتلة الحزب الديمقراطي.واضاف في مؤتمر صحفي عقده امام مبنى برلمان الاقليم بعد ترك الجلسة الاستثنائية، ان نواب الحزب الديمقراطي قاموا بالاعتداء باسلحة جارحة على النائب سيبان اميدي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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