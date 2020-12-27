منظمة تكشف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وحرية التعبير في الاقليم

بينها الاعتقال والحبس دون اوامر قضائية

السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي

كشفت منظمة مجتمع مدني عن ارتفاع حاد في اعداد الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين وحركة التعبير في الاقليم خلال العام الحالي 2020.

وكشفت منظمة السلام والحرية المختصة برصد الانتهاكات التي تحصل ضد شرائح المجتمع الممارسات والتجاوز على حقوق الصحفيين والإعلاميين وحرية الفكر في الإقليم، عن ارتفاع حاد في حجم التجاوزات مقارنة بالعام الماضي.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة سنكر يوسف في مؤتمر صحفي عقده في فندق رمادا بمحافظة السليمانية امس الاحد، حضرته الصباح الجديد، وعدد من البرلمانيين والنشطاء وممثلين عن بعض المنظمات والمؤسسات، ان المنظمة سجلت 207 انتهاكا مورست بحق الصحفيين والاعلاميين، بازدياد ملحوظ عن السنوات السابقة.

واشار المدير التنفيذي لمنظمة السلام والحرية في تقرير المنظمة السنوي للعام 2020 الخاص بحقوق الانسان وحرية الفكر والإعلام والصحافة، الى تضاعف حجم الانتهاكات هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم تسجيل 83 انتهاكاً لعام 2019 لكن هذا العام تم تسجيل 207 ملف من ملفات الانتهاكات، وكذلك تم حظر التظاهرات المدنية 89 مرة هذا العام، وقتل 9 متظاهرين بالإضافة إلى اعتقال 64 كاتباً وصحفياً وناشطاً مدنياً.

وتابع ، إضافة إلى ذلك قامت السلطات بمنع المؤسسات الإعلامية من متابعة الأحداث الجارية 30 مرة، وتم الاعتداء والهجوم على الصحفيين 11 مرة، وكذلك سُجلت 6 حالات مداهمة للقنوات وإغلاقها.

وأشار يوسف في نهاية التقرير إلى أنه تم فصل شخصين من عملهما بسبب حرية الفكر، كما ان شخصين تعرضا للتهديد المباشر وأوقفت خدمة الإنترنت مرة واحدة وتم تعطيل وحظر عمل المنظمات 3 مرات”.

وكانت اكثر من 52 منظمة مجتمع مدني قد وجهت نداءاً عبر الصباح الجديد للمجتمع الدولي والامم المتحدة والحكومة الاتحادية، بالتدخل العاجل لاطلاق سراح عشرات الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، الذين اعتقلتهم القوات الامنية في محافظتي اربيل ودهوك، عقب تظاهرات وتجمعات مدنية شهدها الاقليم، للمطالبة بتوزيع الرواتب والاصلاح وانهاء الفساد بملف النفط.

يشار الى ان نحو 57 ناشطا وصحفياً اعتقلوا دون اوامر قضائية، ما زال بعضهم في عداد المفقودين، بينما يقبع الاخرون في سجون بمحافظة دهوك، دون توجيه تهم لهم او عرضهم على قاضي التحقيق للبت في قضاياهم.

ضياء بطرس رئيس هيئة حقوق الإنسان في الاقليم اوضح بدوره، إن السلطات في الإقليم اعتقلت، منذ نهاية شهر اب أغسطس الماضي، 305 أشخاص بتهمة تنظيم المظاهرات والتجمعات، وأفرجت بعد أيام عن كثيرين منهم، فيما لا يزال 19 رهن الاعتقال.