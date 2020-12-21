إجراء عمليات زراعة الكلى بالناظور وهي الأولى من نوعها في العراق

مدير مركز البصرة لأمراض وزراعة الكلى للصباح الجديد:

البصرة – سعدي السند :

يواصل مركز البصرة لأمراض وزراعة الكلى التابع لدائرة صحة البصرة والواقع في مستشفى الصدر التعليمي أجراء عمليات زراعة الكلى ناظوريا وتعد هي الأولى في العراق لأجراء مثل هذه العمليات النوعية المعقدة بعد أن كانت تجرى بطريقة روتينية او تقليدية بالمشرط الجراحي .

بهذه المقدمة تحدث الجراح الأختصاص الدكتور صفاء كاطع مزبان مدير مركز البصرة لأمراض وزراعة الكلى عن فعاليات المركز ، مضيفا انه نظرا لوجود اعداد غير قليله من مرضى العجز الكلوي في البصرة والمحافظات الجنوبية والذين يحتاجون الى عمليات زراعة كلى ، اصبح لزاما علينا ان نفكر بانشاء مركز لأمراض وزراعة الكلى ليقدم خدماته العلاجية والتشخيصية لهذه الفئة من المرضى التي تكابد الآلام.

تم اجراء أول عملية في مركزنا بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٠

وأكد مدير المركز بعد جهود مضنيه تأسس المركز في مستشفى الصدر التعليمي ،الطابق السادس، وبدأت أول عملية لزراعة الكلى بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٠ ومازال المركز يقدم خدماته لجميع المرضى ممن يعانون من امراض الكلى التي تحتاج الى تداخل جراحي او علاجي وقد أجرى المركز حتى الآن أكثر من 125 عملية ناجحة.

ملاكنا تدرب في ارقى الجامعات العالميه

وأوضح الدكتور صفاء يحتوي المركز على أسرّة رجالية ونسائية ويضم أيضا عناية مركزة ، اضافه الى شعبة الغسيل الكلوي بواقع ٣٥ جهازا للغسيل الدموي في الطابق الاول ويوجد في المركز ملاك على مستوى عال من المهنية والتدريب حاصل على شهادات تدريبة من ارقى الجامعات العالمية واصبح المركز في الوقت الراهن احد اهم المراكز التدريبية للحصول على الزمالة التخصصية لجراحة زراعة الكلى على البورد العراقي والعربي .

تجرى في المركز هذه العمليات

وبيّن مدير المركز تجرى في المركز عمليات ألجراحه البولية بمختلف انواعها وعمليات زراعة الكلى ، واخذ عينة من الكلى لتشخيص أمراض الكلى المعقدة .

وأشار مدير المركز الى ان المركز بدأ بأجراء عمليات رفع حصاة الكلى عن طريق الجلد بإستعمال السونار فقط ومن دون التعرض للاشعاع من قبل المريض والملاك الطبي والصحي وقد تم اجراء عمليات في المركز بتقنية استعمال السونار فقط وتجرى لأول مرة في محافظة البصرة كما تم اجراء عملية زرع كلى ناجحة بإستعمال تقنية الناظور الجراحي…

تتم عمليات زراعة الكلى بمواصفات عالية الدقة

وأوضح ان الدعم المستمر للمركز من قبل دائرة صحة البصرة في توفير احتياجات المركز وهمة الفريق الطبي القائم بالعمل في المستشفى وما يبذله الاطباء من جهد متميز وعمل دؤوب انعكس في نجاح اجراء العديد من عمليات زرع الكلى وتتم عمليات زراعة الكلى بمواصفات عالية الدقة وتجري بأيدي فريق طبي متكامل من ملاك المستشفى وعلى مستوى عال من المهارة والتميز ممن تلقوا تدريبات متقدمة ومكثفة

قصة فتح مركز لزراعة الكلى في البصرة

وللتعرف على قصة فتح مركز لزراعة الكلى في البصرة قال الدكتور صفاء كاطع : بعد قراري بفتح مركز لزراعة الكلى في البصره كان لابد من السفر الى كردستان وتحديدا الى أربيل لإكمال منهاج التدريب والبالغ ٦ اشهر في عام ٢٠١٢وكان هذا قرارا صعبا اذ لابد من التواجد هناك ، فطلب العلم جهاد في جميع حالاته ، وهنا لابد من التفاعل لكل هذه الفترة المحددة للتدريب والأنسجام مع عادات وتقاليد قد تبدو الحياة فيها صعبة في الوهله الاولى ، لكنها ستكون طبيعية حتما لأن عملية طلب العلم وزيادة في المعرفة التخصصية تعطي دفعا مميزا بأتجاه التعامل الثر مع الحياة الجديد هناك وترافق ذلك كله الحالة المادية وميزانية محدودة تكاد لاتكفي لمتطلبات العلم ، حيث أغلقت عيادتي الخاصة في البصرة وتركت عملي كطبيب في المستشفى .وتم اخذ القرار بسفري انا واطفالي وزوجتي الطبيبة أيضا بعد ان تم منحها أجازة ( بدون راتب )ولكن كل هذه التفاصيل رغم أهميتها تبدو طبيعية جدا أمام طلب العلم ورسم الاهداف المتقدمة لغد جميل مفعم بالمعرفة عند العودة بعد الفترة التدريبية ومواجهة المستقبل والمباشرة بتقديم الخدمات الطبية العلاجية لأهلنا في البصرة وفي المنطقة الجنوبية .

خلال فترة التدريب اشتركت باجراء نحو ١٥٠ عملية

وقال الدكتور صفاء : في اربيل اشتركت باجراء نحو ١٥٠ عملية زراعة كلى تحت اشراف الدكتور الكبير شوقي غزاله والدكتور بشتوان البزاز اذ لم يبخلا عليّ يوما بالمعلومات المفيدة ونهلت منهما ادق التفاصيل في هذا المضمار..

وبعد ان نلت شهادة التخرج ، سعيت حثيثا ولمدة سنتين بين البصرة ووزارة الصحة لغرض الحصول على (بيان) لفتح مركز لأمراض وزراعة الكلى في مستشفى الصدر التعليمي في محافظة البصرة وجاء يوم افتتاح المركز وحلّت البشائر عندنا هنا لأن مرضانا بأنتظار فتح مركز يعالجهم وتركنا كل المتاعب التي واجهناها خلف ظهورنا ونسينا الصعوبات التي رافقت الافتتاح من تنسيب الملاكات للمركز وتدريبها، وتجهيز المركز باحدث الاجهزة العالمية ومن الشركات الرصينة من نواظير واجهزة مطابقة الانسجة والمناعة وتحاليل الدم الدقيقة.وتم اكمال المسيرة برصانة التدريب على يد فريق مركز بغداد لزراعة الكلى وعلى رأسهم الدكتور رافد العكيلي والدكتور علي الساعدي والدكتور علاء الطائي الذين تجشموا عناء السفر من بغداد الى البصرة لغرض المشاركة وزيادة الرصانة في اجراء مثل تلك العمليات النوعية المعقدة .. وهنا لابد من تقديم آيات الشكر والعرفان والامتنان لمحافظة البصره متمثله بالسيد المحافظ ونائبه الأداري الدكتور ضرغام الاجودي لما قدّماه سابقا ولاحقا من دعم مادي ومعنوي من اجل ديمومة العمل في المركز..