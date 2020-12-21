فيروزه.. تحف فنية تجمع كل الالوان

احلام يوسف

نور جعفر الشمري شابة استطاعت ان تثبت ان الارادة تحت أي ظرف تغدو سلما نرتقي به الى احلامنا وان كانت نجمة من نجوم السماء.

متزوجة وام لولد وبنت، لم تقصر تجاه أي منهم، سواء زوجها ام ولديها. ربة بيت لكنها اوجدت لنفسها عملا من مكانها، فخصصت لها غرفة لتكون ورشتها الخاصة لممارسة حرفة النحت والرسم على الزجاج، واستطاعت ان تبدع بأعمالها وان تجذب اليها زبائن عدة.

تقول الشمري: “لدي ومذ كنت طفلة موهبة الرسم، لذلك فبعد ان اكملت دراستي وبسبب ان التعيين في دوائر الدولة صعب لأسباب عدة كلنا نعرفها، خطرت لي فكرة النحت على الزجاج لتكون عملي الخاص، وبالفعل ابتعت آلة النحت وبدأت اتعلم مبادئ الحرفة من خلال الفيديوهات على موقع اليوتيوب”.

وتابعت: “اخت زوجي الكبرى شجعتني بعد ان اعلمتها بما انوي، واهلي ايضا لكن زوجي رفض الموضوع في البداية فوجده متعبا ومجهدا لي لكن وامام رغبتي استطعت ان اقنعه بالأمر”.

ما هي طبيعة الالوان التي تستعملينها بالرسم على الزجاج؟

“في البداية لم اكن اعلم كيف ومن اين آتي بالألوان، بحثت في المكتبات وفي الانترنت، واستطعت ان اعثر على مكان اشتريت منه المواد الاولية وتعلمت طريقة تركيبها ودمجها والشخص نفسه الذي اشتريت منه الالوان لديه فيديو على الصفحة الخاصة بالبيع يوضح فيه العملية بتفاصيلها. في البداية فشلت اكثر من مرة وتولد لدي احباط، وتركت العمل فيها، لكن بعد ايام اصرّيت ان اكرر التجربة الى ان اتقنها تماما، وبالفعل استطعت ان اتقنها وابدأ بالعمل وانتج تحفا جميلة، وانشأت حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي لعرضها وبيعها”.

من الذي اختار اسم الصفحة “فيروزه”؟

“اخت زوجي اقترحت الاسم واحببته ايضا، وبدأ المقربون في البداية يطلبون مني بعض الاعمال البسيطة، للنحت والرسم على المرايا والزجاج، ومن ثم ادخلت الخشب لأعمالي وبدأ زوجي بتشجيعي ومساندتي وبدأ يشتري لي ما احتاجه من مواد خام واحيانا يساعدني بالرسم”.

الرجاج الذي تختارينه للرسم هل هي تحف زجاجية جاهزة وترسمين عليها؟ وهل تبيعن التصاميم جاهزة ام حسب الطلب؟

“انا اجلب الزجاج واقص الشكل الذي اريده سواء مربع او دائري ام او شكل اخر، وفي البداية، في البداية كنت اصمم حسب الطلب، لكني فيما بعد صرت اصمم لوحات واعرضها جاهزة وان اعجبت احد يطلب تحفة تشبهها”.

تحدثت عن الالوان كونك تقومين بدمجها وتركيبها ما هي الالوان التي تستعملينها؟

“الكلير “الوارنيش” والثنر والوان اصباغ السيارات وبودرة الميتاليك”.

اسم الصفحة فيروزه هل هذا يعني ان اللون الفيروزي هو الغالب على الوان التحف التي تصنعيها؟

“بداية اود ان اؤكد ان اسم الصفحة فيروزه وليس فيروزة لان الاسم الثاني هناك صفحات بالفعل تحمله، اما بالنسبة للألوان فاستعمل الكثير منها ولا اركز على لون معين، لكن اللون الاكثر استعمالا الازرق لأنه لون السماء والمشمشي لأنه لون الغروب”.

ما هي طبيعة الرسوم التي تقومين بنحتها او رسمها؟

-“الغالب والاكثر طلبا من الزبائن التراثيات البغدادية والمرأة التي ترتدي العباءة، والآيات القرآنية”.

هل ورث ابنك وابنتك موهبة الرسم؟

“نعم ابني احمد يرسم بالوان الماجك والالوان الخشبية ويرسم بصورة جميلة، اشجعه دائما ان يستمر بممارسة هوايته الى جانب الدراسة، اما ابنتي حوراء فتستعمل أي لون تقع عليه يدها الاكرليك او الماجيك والزيتي والألوان المائية، اضافة الى حبها للتطريز والحياكة”.

ما هو حلمك؟