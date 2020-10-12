محافظ البصرة يبحث التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في عدد من المجالات

خلال لقائه ممثلة برنامج الأمم المتحدة (يونامي) والسفير الفنزولي

البصرة – سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة جانبا من أنشطة الحكومة المحلية في البصرة التي بحثت مع برنامج الامم المتحدة لدعم العراق(اليونامي) التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات دعم القطاعين الصحي والتعليمي، وتحسين واقع البيئة ومياه الشرب.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني مع نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة (يونامي) والمنسق المقيم للشؤون الانسانية في العراق ايرينا فوياشكوفا-سولورانو.

وقال العيداني لقد سعدنا باستقبال السيدة ايرينا فوياشكوفا-سولورانو في اول زيارة لها للبصرة، للاطلاع على الواقع الانساني والخدمي في المحافظة .

اكدنا على ضرورة التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات العالمية

وتابع المحافظ ان اللقاء مع وفد صندوق الامم المتحدة لدعم العراق(اليونامي) ومكتب المنسق العام للشؤون الانسانية في العراق، كان مهما، اذ قدمنا شرحا مفصلا عن الواقع الخدمي والبيئي في المدينة، والمشاريع التي تنفذها الحكومة المحلية في هذا الجانب، الى جانب الحديث عن البرامج والمشاريع التي تنفذها الأمم المتحدة في المحافظة.

واضاف اكدنا على ضرورة التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات العالمية وما تمتلكه الامم المتحدة من تجارب وبرامج مهمة في دعم قطاع الصحة في ظل جائحة كورونا، ونقلنا لهم الدور الكبير الذي قدمته الملاكات الطبية في البصرة، والتي عملت بنفس المستوى الذي قدمته الطواقم الطبية العالمية بهذا المجال، لافتاً الى ان الحديث تطرق الى مسألة دعم القطاع التربوي والاكاديمي، فضلا عن العمل في مجال تحسين مستوى مياه الشرب وتحسين واقع البيئة في البصرة.

البصرة تأمل ان تحصل على خبرات اكبر

واشار المحافظ الى ان البصرة تأمل ان تحصل على خبرات اكبر من كل المنظمات الانسانية والدولية في مختلف المجالات بما يضمن تحسين المستوى الحياتي لكل البصريين.

من جانبها اوضحت نائب الممثل الخاص للامين العام للامما لمتحدة (يونامي)والمنسق المقيم للشؤون الانسانية في العراق، ايرينا فوياشكوفا-سولورانو انها سعيدة بزيارتها الى محافظ البصرة ولقاء المحافظ.

نحن نعمل في الامم المتحدة على تنفيذ برامج مهمة في البصرة

واضافت انها سعيدة جدا بتواجدي بالبصرة، ونحن نعمل في الامم المتحدة على تنفيذ برامج مهمة لتحسين التعليم والمياه والبيئة والبرامج الثقافية الاخرى في البصرة التي تمتلك اهمية خاصة في العراق.

وتابعت ناقشنا مع المحافظ، اليات التعاون في خطط مستقبلية في مجال الصحة ومكافحة فايروس كورونا (كوفيد 19) وايضا العمل على نشر ثقافة مسالة التباعد الاجتماعي ودعم قطاع الصحة وقضايا اخرى تحتاج المساعدة.

واختتمت الحديث بالقول ان زيارات اخرى لمحافظة البصرة سينفذها صندوق الامم المتحدة لدعم العراق (اليونامي) ومكتب المنسق العام للشؤون الانسانية في العراق، من اجل العمل في المجتمع البصري، مجتمع امن وصحي ومتقدم .

استثمار تجارب معاصرة

وبحث محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني افق التعاون المشترك في المجالين الزراعي وصناعة النفط مع السفير الفنزويلي في بغداد ارتورو انيبال غاليغاس، خلال استقباله في دار الضيافة بالبصرة..

وقال العيداني ترحب الحكومة المحلية في البصرة بالخبرات العالمية التي تمتلكها الدول في شتى المجالات والقطاعات، بما يخدم البصرة ويسهم في تحقيق الهدف المنشود، لافتاً الى ان لقائه السفير الفنزويلي في بغداد ارتورو انيبال غاليغاس يصب في هذا الاطار.

افاق للتعاون في مجالات عدة

وتابع كما بحثنا مع الوفد الفنزويلي الضيف افاق التعاون في المجالين الزراعي والحيواني وصناعة النفط، وتبادل الخبرات الثنائية ، خصوصا الى ان البصرة تمتلك مساحة جيدة من الاراضي الزراعية ونسبة من الموارد الحيوانية التي يجب توفير خطط ناجحة لاستغلالها بالشكل الامثل، الى جانب كونها من اهم المدن العالمية التي تشتهر بانتاج النفط والغاز.

واشار الى انه قدم شرحا مفصلا للسفير الضيف عن مجمل الاعمال والفرص الاستثمارية المتواجدة في البصرة، وامكانية دخول الشركات ورجال الاعمال الفنزويليين للعمل في المحافظة، التي ستعمل على تسهيل جميع المتعلقات بهذا الامر، لافتا الى انه وجه بتشكيل لجنة تضم عددا من ممثلي الجهات ذات العلاقة من اجل الاطلاع على طبيعة عمل الشركات الفنزويلية ومعرفة مدى امكانية الاستفادة منها في البصرة.

انفتاح على المدن العراقية

بدوره قدم السفير الفنزويلي في بغداد ارتورو انيبال غاليغاس، شكره وتقديره لمحافظ البصرة على رحابة الاستقبال ، مؤكدا ان حكومة بلاده وجهت بضرورة الانفتاح على شتى المدن العراقية، ومعرفة كيفية توطيد العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

واشار السفير الفنزويلي الى ان زيارته الى البصرة جاءت لاهمية المدينة على المستويين المحلي والاقليمي، منوها الى انه سيقوم كذلك بعقد لقاءات مع غرفة التجارة وعدد من الصناعيين والمقاولين في المحافظة.

من الجدير بذكره ان فنزويلا تمتلك واحدا من أكبر احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في العالم ومن بين أكبر 10 دول منتجة للنفط الخام، ويرتكز اقتصادها بشكل كبير على البترول والقطاعات الصناعية، الى جانب ان لديها منتجات في الصناعات الثقيلة مثل الصلب والألمنيوم والإسمنت وتصدرها ،ومن ابرز المصدرين الرئيسيين للبن والكاكاو في العالم ، كما تشتهر ايضا بالمنتجات الزراعية مثل ألذرة والأرز والذرة الرفيعة والسمسم والفول السوداني وعباد الشمس والقطن.