حياة نصر أنا.. أحد اشكال الوجود…. قمة…سهل…واد…أحجار بناء أنا الطريق المفضي للبعيد أنا الفخار الذي تجمع كسراته لتصنع تاريخك…! أنا القهوة المرة… التي ترسم ابتسامة الترحيب بسالف الحكايا أنا..الخبز… المطهو بنار المعبد … المعمد بدمع القهر أنا التي .. كثيرا ما التزم الصمت كلما سخرت مني الايادي الملوثة بالدماء..! أنا الحلم الهارب… الذي ينتظر المطر ...
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  • السبت , 17 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أنا …..انت…

ثقافة
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حياة نصر

أنا.. أحد اشكال الوجود….
قمة…سهل…واد…أحجار بناء
أنا الطريق المفضي للبعيد
أنا الفخار الذي تجمع كسراته لتصنع تاريخك…!
أنا القهوة المرة…
التي ترسم ابتسامة الترحيب بسالف الحكايا
أنا..الخبز… المطهو بنار المعبد …
المعمد بدمع القهر
أنا التي .. كثيرا ما التزم الصمت
كلما سخرت مني الايادي الملوثة بالدماء..!
أنا الحلم الهارب…
الذي ينتظر المطر
ليزرع الأقحوان
ويغير فصل الخبث والدهاء
أماأنت….
أنت نبض يزداد إيقاعه كلما أشرق بك المكان
أنت الذي… تسبح في جمر الشوق…
المخضب بالوعيد…!
تبحث عن شاطئ بين جرح وسراب
فلا تسرف بوهمك
فأنت طفل يحبو…داخل خبائي
المسكون بالرقص والموسيقا والغناء
وأساطير العشاق!!

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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