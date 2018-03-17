أنا …..انت…

حياة نصر

أنا.. أحد اشكال الوجود….

قمة…سهل…واد…أحجار بناء

أنا الطريق المفضي للبعيد

أنا الفخار الذي تجمع كسراته لتصنع تاريخك…!

أنا القهوة المرة…

التي ترسم ابتسامة الترحيب بسالف الحكايا

أنا..الخبز… المطهو بنار المعبد …

المعمد بدمع القهر

أنا التي .. كثيرا ما التزم الصمت

كلما سخرت مني الايادي الملوثة بالدماء..!

أنا الحلم الهارب…

الذي ينتظر المطر

ليزرع الأقحوان

ويغير فصل الخبث والدهاء

أماأنت….

أنت نبض يزداد إيقاعه كلما أشرق بك المكان

أنت الذي… تسبح في جمر الشوق…

المخضب بالوعيد…!

تبحث عن شاطئ بين جرح وسراب

فلا تسرف بوهمك

فأنت طفل يحبو…داخل خبائي

المسكون بالرقص والموسيقا والغناء

وأساطير العشاق!!