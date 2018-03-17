جديد الكاتب فادي سعد «مكتبة الموتى»

صدرت عن الدار العربية للعلوم ( ناشرون )، للكاتب السوري المقيم في الولايات المتحدة فادي سعد مجموعة قصصية بعنوان «مكتبة الموتى». المجموعة هي التجربة السردية الأولى للكاتب بعد ثلاث مجموعات شعرية سابقة.

تحتوي المجموعة على ثلاث عشرة قصة قصيرة كُتِبَت بين العام 2011، سنة بداية الثورة السورية، والعام 2017. كُتِبت القصص على إيقاع الحدث السوري التاريخي الذي عصف بسورية، محاولةً الإضاءة على جوانب معتمة ومنسيّة من تفاصيل المأساة السورية. تستقي القصص مادتها من الواقع وتستعين بالخيال في توليفة تسعى إلى أرشفة ذاكرة الألم السوري والبحث عن استشرافات المستقبل. يكتب سعد في بداية المجموعة: «أغلب قصص هذه المجموعة تستلهم موضوعها وشخصياتها من أحداث حقيقية حدثت في سورية بين العامين 2011 و2017».

لوحة غلاف المجموعة للفنان التشكيلي السوري تمام عزام بعنوان: «المكان».