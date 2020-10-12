هالاند يقود النرويج لتحقيق فـوز كبير ضمن الجولة الثالثة لدوري الأمم الاوروبية

قمة فرنسا والبرتغال تنتهي بتعادل أبيض

العواصم ـ وكالات:

حقق المنتخب النرويجي فوزاً كبيراً على ضيفه الروماني 4-صفر أول أمس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

وسطع نجم مهاجم بروسيا دورتموند الألماني إيرلينغ هالاند بتسجيله لـ»هارتيك» في هذه المواجهة (13 و64 و74) فيما تمكن زميله مهاجم لايبزيغ أليكسندر سورلوث هدفاً في الدقيقة 39. . وحقق المنتخب النرويجي انتصارين مقابل هزيمة أمام النمسا 1-2 (6 نقاط) في المقابل حصد المنتخب الروماني 4 نقاط من تعادل مع إيرلندا الشمالية وانتصار على النمسا.

وفي المجموعة الثانية، انتهت مواجهة فرنسا وضيفتها البرتغال بالتعادل السلبي (0-0)، على أرضية ستاد دو فرانس في العاصمة باريس.

ولم ترتقِ المباراة للمستوى المطلوب على الرغم من أنها بين أبطال العالم 2018 وأبطال أوروبا 2016، فغابت الفرص الحقيقية رغم السماح لعدد محدود جداً من الجماهير.. وكاد النجم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال أن يمنح رفاقه النقاط الثلاث في الرمق الأخير 90+2، حين سدد كرة قوية أبعدها باقتدار حارس الديوك هوغو لوريس.

وبهذا التعادل استمر منتخب البرتغال في الصدارة بـ7 نقاط، وبفارق الأهداف عن فرنسا التي تملك الرصيد ذاته، ثم كرواتيا ثالثة بـ3 نقاط وأخيراً السويد من دون نقاط.. وكان كل من المنتخبين حقق فوزين في أول جولتين لذا اكتست المباراة أهمية كبرى على الصدارة.

وفي المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، حققت كرواتيا أول انتصار لها في دوري الأمم الأوروبية للنسخة الحالية، حين تخطت ضيفتها السويد 2-1، وسجل لكرواتيا نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 32، وعادل ماركوس بيرج للضيوف في الدقيقة 66، قبل أن يحسم المنتخب الكرواتي المباراة لصالحه بهدف سجله أندري كراماريتش في الدقيقة 84.. وصار المنتخب الكرواتي في المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما يحتل المنتخب السويدي المركز الرابع بدون نقاط بعد تلقيه الخسارة الثالثة توالياً.

وانتصرت إنجلترا على ضيفتها بلجيكا 2-1 في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية للمستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.. وافتتح لوكاكو نجم إنتر الإيطالي التسجيل لصالح بلجيكا من ركلة جزاء (16) لكن زميله السابق في مانشستر يونايتد راشفورد عدّل النتيجة بذات الطريقة (39).. وأثبت مونت نجم تشيلسي أحقيته بالفرص التي يمنحها له ساوثغيت مدرب إنكلترا للتواجد في التشكيلة الأساسية عندما أضاف الهدف الثاني (64).. ورفعت إنكلترا رصيدها إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن بلجيكا التي تراجعت للمركز الثاني.. وتذوقت الدنمارك طعم الانتصارات لأول مرة ورفعت رصيدها إلى أربع نقاط بعد الفوز على مضيفتها أيسلندا (من دون رصيد) بنتيجة 3-0.وسجّل أهداف الدنمارك كل من سيغوريونسون (بالخطأ في مرمى فريقه 45) وإيركسن (46) وسكوف (61).

إلى ذلك، تعادل المنتخب الروسي 1-1 مع نظيره التركي ضمن منافسات المجموعة الثالثة.. وأنهى المنتخب الروسي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله أنطون ميرانتشوك في الدقيقة 28، ولكن المنتخب التركي انتزع التعادل في الشوط الثاني بهدف أحرزه كينان كرامان في الدقيقة 62.. وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة عينها، فاز منتخب المجر على مستضيفه منتخب صربيا بهدف وحيد وقع عليه نوربرت كونيفيز في الدقيقة 20.

وحافظ المنتخب الروسي على الصدارة بـ7 نقاط، أمام المجر الثانية بـ6 نقاط، ثم تركيا التي رفعت رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث مقابل نقطة واحدة لصربيا في المركز الرابع والأخير في المجموعة.