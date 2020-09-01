تحالف القوى يطالب الحكومة بملاحقة “السلاح المنفلت” حيثما وجد ومحاسبة المتورطين بحمله

حذر من نقل معاناة المناطق المحررة إلى المحافظات الجنوبية

بغداد- وعد الشمري:

أكد تحالف القوى العراقية، أمس الاثنين، ضرورة مضي الحكومة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، محذراً من استمرار عمليات الاغتيال ضد ناشطي التظاهرات، فيما أكد أن بقاء الوضع الحالي سيؤثر سلبياً على الانتخابات المبكرة.

وقال النائب عن التحالف فيصل العيساوي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “جميع الفعاليات الشعبية تؤيد مطالبنا بضرورة حصر السلاح بيد الدولة”.

وتابع العيساوي، أن “المخاوف مستمرة من استخدام السلاح لأغراض المكاسب السياسية بين الشركاء، وهي حالة سلبية تستدعي من الجميع الوقفة”.

وأشار، إلى أن “الضرورة تأتي لتعيين السلاح المنضبط من غيره المنفلت والذي أسهم في تدهور الوضع الأمني في الفترة الاخيرة”.

ولفت العيساوي، إلى أن “مهمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ينبغي أن تكون حاضرة في معالجة ملف السلاح المنفلت”.

وأورد، أن “كل العراقيين معنيين بتشخيص الحالة الموجودة في البلد المتعلقة بالسلاح المنفلت، والمطالبة بحسم هذا الملف بأسرع وقت”.

وأكد العيساوي، أن “السلاح المنفلت أودى بحيوات عدد كبير من شباب التظاهرات الذي خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة لاسيما في المحافظات الجنوبية”.

ويواصل، أن “ما نمر به اليوم هو عمليات الاغتيال وحرق المقرات، ودعوتنا لحصر السلاح بيد الدولة تتعلق بما يعيشه العراق من ظرف آني”.

وبين العيساوي، أن “دور الدولة في ملاحقة السلاح المنفلت ينبغي ألا يكون على أساس مكوناتي أو طائفي، إنما حيث ما وجد تتم ملاحقته والقضاء عليه ومحاسبة المتورطين بحمله”.

ودعا، “ممثلي المحافظات التي تشهد تصاعداً في السلاح المنفلت وعمليات اغتيال إلى وحدة القرار في مواجهة الخارجين عن القانون ودعم الحكومة في هذا المنحى”.

ومضى العيساوي، أن “المحافظات المحررة كانت لها تجربة مع السلاح المنفلت وأسهمت في الحد من نفوذه إلى حد كبير بالتعاون مع الفعاليات الشعبية والعشائرية”.

من جانبه، ذكر النائب الاخر عن التحالف رعد الدهلكي، أن “موضوع السلاح المنفلت بدأ يؤثر كثيراً على السلم الاهلي وقد شاهدنا تصاعداً في عمليات الاغتيال”.

وتابع الدهلكي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “المرحلة الحالية تتطلب من الجميع اتخاذ مواقف صريحة وحازمة لتقوية الدولة وإبعاد الخارجين عن القانون”.

ولفت إلى أن “العراق امام تحد مهم يتمثل بالدعوة إلى الانتخابات المبكرة وبقاء السلاح في الشارع ممكن أن يؤثر بشكل كبير على ارادة الناخب العراقي”.

وانتهى الدهلكي إلى أن “المحافظات المحررة عانت كثيراً مع السلاح المنفلت حتى تخلصت منه، ولا تريد نقل التجربة إلى المحافظات الجنوبية”.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان قد حذر من السلاح المنفلت وقال إنه بيد الفصائل الشيعية ما أثار غضب العديد من القوى السياسية الممثلة للمكون.