امبر هيرد تعترف أخيرا: نعم ضربته دفاعا عن اختي

الصباح الجديد-وكالات:

اعترفت الممثلة الأميركية آمبر هيرد، أنها ضربت زوجها السابق الممثل جوني ديب، مبررة ذلك بخشيتها من أنه قد يدفع أختها عن الدرج مثلما فعل، كما تزعم، مع صديقته السابقة عارضة الأزياء كيت موس.

وتدلي هيرد، 34 عاما، بشهادتها أمام المحكمة العليا في لندن، نيابة عن صحيفة “ذا صن”، إذ رفع ديب قضية تشهير ضد نيوز غروب نيوسبيبرز، التي تنشر الصحيفة، بسبب مقال نشرته عام 2018، وصفته فيه بأنه “يضرب زوجته”.

وقالت هيرد إن ديب، 57 عاما، نجم سلسلة أفلام “قراصنة الكاريبي”، اعتدى عليها جسديا بالضرب في 14 مناسبة في الأقل وهدد مرارا بقتلها وقام بصفعها ولكمها ورشقها بزجاجات وركلها عندما كان يتحول لما وصفته “بالوحش” العنيف الغيور المغرور .

ونفى جوني ديب ضرب هيرد وقال إن ادعاءاتها مزيفة، وأنه هو الذي كان ضحية لاعتداءات منها.

وفي ثاني يوم من الإدلاء بشهادتها، تم توجيه سؤال لهيرد بشأن واقعة ضربت فيها ديب في أثناء مشاجرة في مارس 2015 في منزلهما في لوس أنجليس. وردت بالقول إن تلك كانت المرة الأولى التي تقف فيها في وجهه، وإنها اعتقدت أنه على وشك دفع اختها ويتني عن الدرج، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقالت إلينور لوز، محامية ديب، إن تلك المرة الأولى التي تذكر فيها هيرد “مزاعم متعلقة بالدفع عن الدرج”، ولم تظهر في أي من إفاداتها السابقة.

وتابعت إن هيرد كانت على علاقة في منتصف 2015 برئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، لكن الممثلة نفت ذلك وأكدت أنها لم تكن على علاقة لا بماسك ولا بغيره في أثناء زواجها بديب.

واستمعت المحكمة أيضا لتسجيل صوتي للزوجين وهما يناقشان مشاجرات سابقة، قال فيها ديب إن زوجته السابقة لكمته ورشقته بأصص الزرع وأواني الطبخ.

ومن المقرر أن تختتم المحاكمة الأسبوع المقبل لكن من غير المتوقع صدور حكم على الفور.