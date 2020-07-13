وزير النقل : أتخذنا حزمة من الاصلاحات المهمة لتعزيز عمل الخطوط الجوية العراقية

وجه باعداد مخطط شامل لارصفة موانئ ام قصر وخور الزبير

بغداد – الصباح الجديد

كشف وزير النقل العراقي الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي امس الأحد، عن أتخاذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات الادارية والمهنية المهمة لتحسين اداء الناقل الوطني، حيث شملت هذا الاجراءات احداث تغييرات كبيرة في مفاصل العمل المهمة والأساسية والتي من شانها تعزيز واقع العمل في المرحلة المقبلة وبين الوزير خلال اجتماعه بعدد من مدراء الأقسام في مقر الشركة وبحضور عدد من أعضاء لجنة الخدمات البرلمانية أن الخطوط الجوية العراقية تعد من التشكيلات المهمة والسيادية وهناك تركيز واضح لأدائها بصفتها الناقل الوطني في البلاد .

وأكد الوزير بعد لقاء موسع مع مدير عام الخطوط الجوية العراقية المهندس مناف عبد المنعم ومدراء الأقسام والشعب الرئيسة أن هناك تقدما واضحا في آليات العمل لغرض النهوض باقتصاديات الناقل الوطني من خلال مناقشة العديد من مفاصلها سيما عمل الوكالات واسترجاع المبالغ التي بذمة الوكلاء ، والتوصل لمراحل متقدمة بما يخص شركة (ATST) وكذلك عمل قرية الشحن الجوي والتي تهدف جمعيها إلى تعظيم إيراداتها للنهوض بواقعها في خدمة المسافرين وامر سيادته بصرف رواتب العقود هذه الشهر وايجاد حل جذري بخصوصهم .

على صعيد متصل ترأس الوزير اجتماعاً موسعاً مع اعضاء هيئة الرأي بحضور الوكيل الاداري للوزارة سلمان صدام البهادلي واعضاء الهيئة من المديرين العامين للتشكيلات لمناقشة اهم المواضيع المدرجة ضمن جدول اعمال الهيئة والمعوقات التي توجه الوزارة وتشكيلاتها .

واستعرض الوزير خلال الاجتماع جميع حيثيات عمل تشكيلات الوزارة وطبيعة الخطط المستقبلية لمشاريعها والاصلاحات الجارية التي تصب في خدمة المواطن مع مناقشة البرنامج الحكومي لكل شركة في الوزارة وامكانية المضي والاستمرار بالمشاريع المهمة التي من شانها ان تحقق الجدوى الاقتصادية التي تسهم بشكل فعلي في تعظيم الموارد لمختلف قطاعاتها .

ووجه الوزير خلال الاجتماع ادارة الموانئ على اعداد مخطط شامل لارصفة موانئ ام قصر وميناء خور الزبير مع تحديد نسبة الشركة العامة لموانئ العراق مع نسبة الشركات المتعاقدة معها والتاكيد على انجاز جميع الشركات المتعاقدة لتاهيل او تطوير الارصفة للمتطلبات الاساسية المنصوص عليها في بنود العقود ، مشددا على عدم السماح بالاهمال او التلكؤ في العمل على وفق الوقت الحدد للانجاز .

وتابع الوزير ان الوزارة بدات بتفعيل الخطوة الاولى للهيئة البحرية باستكمال اعضاء مجلس ادارتها بعد التصويت بالاجماع عليهم خلال الاجتماع كما تم تصويت اعضاء هيئة الرأي بالاجماع على أختيار أعضاء مجلس ادارة للشركة العامة لادارة النقل الخاص، مشدداً على ان يكون اعضاء مجلس الأدارة عناصر فاعلة في الشركة ولديهم القدرة على تحقيق قفزات نوعية لعمل تشكيلهم لغرض النهوض به على وفق الظروف الحالية التي نعيشها اليوم .

وفي الختام أشاد الوزير خلال الاجتماع بجهود ادارة الشركة العامة لسكك حديد العراق ومساهمتها في تجهيز الاوكسجين للمستشفيات من أجل مساعدة مرضى فيروس كورونا ،وخاصة بعد تجهيزها بكمية كبيرة من الاوكسجين الى مركز صحة محافظة كركوك داعياً جميع شركات الوزارة المساهمة في تقديم كل ما لديها من إمكانات ً لمرضى كورونا والعمل على ديمومة خدمة مواطنينا الراقدين في المستشفيات لغرض علاجهم .

كما اجرت وزارة النقل / القسم النهري في الشركة العامة للنقل البحري عمليات صيانة واسعة لمرسى كورنيش شط العرب .

وقال مدير عام الشركة المهندس محي الدين الامارة ان مراسي كورنيش شط العرب شهدت عمليات صيانة لجميع المحطات والمراسي بجهود الطواقم النهرية التي انجزت الاعمال بوقت قياسي وبكلفة قليلة ، مشيدا بعمل الطواقم النهرية التي ادامت جميع زوارق الشركة لتكون جاهزة للعمل متى ماسمح لها من قبل الجهات المختصه .

يذكر ان الشركة العامة للنقل البحري تمتلك زوارق نهرية حديثة في اغلب المحافظات العراقية بقيادة طواقم نهرية متخصصة تسهم في تنشيط الحركة السياحية بشط العرب وفي بعض المحافظات ، توقفت حاليا عن العمل بسبب انتشار وباء كورونا في عموم العالم .