المالية: هيأنا 13750 قطة ارض سكنية و33 الف دونم لتوزيعها على المواطنين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة المالية امس السبت المباشرة بتهيئة (13750) قطة ارض سكنية في محافظات البصرة وواسط وديالى و33 الف دونم في بغداد والانبار لتوزيعها على المواطنين ضمن خطة البرنامج الحكومي لهذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن “دائرة عقارات الدولة وضمن الخطة المعدة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء باشرت بتهيئة العديد من قطع الاراضي ومنها على سبيل المثال لا الحصر ٤٠٠٠ قطعة ارض جاهزه للتوزيع في محافظة البصرة، وكذلك ٨٥٠٠ قطعة في محافظة واسط وما يقارب ٢٣ الف دونم في محافظة الأنبار و١٢٥٠ قطعة في محافظة ديالى، اضافة الى نحو ١٠ الف دونم في منطقة الحسينيه الزهور وابوغريب وتاجي واللطيفية والنهروان”.

وأضافت الوزارة أن “العمل جاري في انجاز وتهيئة جميع الاراضي الصالحة للتوزيع في جميع محافظاتنا العزيزة”، مشيرة الى أن “وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة جاهزة لايصال الخدمات لتلك الاراضي لتكون مخدومة وجاهزه للسكن”.

وأوضحت أن “جميع تلك الاجراءات هي ليست وليدة الساعة بل تم الشروع بها منذ تولينا مهام ادارة الدائرة اذ انجزت الدائرة بيع المئات من المجمعات السكنية الى شاغليها في جميع المحافظات كذلك سعت في اصدار قرار من مجلس الوزراء بصدد تقسيط اثمان تلك المجمعات على مدى ٣٥ سنة من أجل حل ازمة السكن…



وعملت الدائرة على توفير وتوزيع قطع اراضي للطواقم الجويه بحدود ١٤٠٠ قطعة ارض متميزة، كما عملت الدائرة على تهيئة الاراضي المشيد عليها مشروع بسماية السكني ونقل ملكيتها بدون ثمن لغرض تقليل تكاليف بيع الشقق للمستفيدين”.

وتابع “اضافة الى تهيئة الاراضي للمشاريع السكنية الاستثمارية والتي تنفذ من قبل دائرة الاسكان وبدون بدل والعمل جاري ومستمر بصدد تهيئة الاراضي لغرض توزيعها على الشهداء من قواتنا الامنية والحشد الشعبي وفق قرار مجلس الوزراء المرقم ١٦٨، علما ان جميع تلك الاجراءات هي ليست وليدة الساعة بل هي قبل احداث التظاهرات الاخيرة ومنذ مطلع عام ٢٠١٨، والان تم انضاج تلك الاعمال على ارض الواقع”.